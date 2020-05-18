Борьба за "Корвалол" и нарушение прав на торговую марку, принадлежащую компании "Фармак", близится к завершению, – СМИ

В Украине знают судебную систему как коррумпированную и зависимую от политики олигархов. Яркий пример - защита фармацевтической компании "Фармак" от нарушения права интеллектуальной собственности на препарат "Корвалол"

Об этом говорится в программе "Особый взгляд" телевизионного канала "Еспресо".

В программе упоминается история создания препарата "Корвалол" 1959 года на заводе им. Ломаносова в Киеве, с 1960 года начался выпуск лекарств.

"Киевский химико-фармацевтический завод им. Ломоносова - единственный завод на весь СССР, который производил "Корвалол", - пояснил директор по правовому обеспечению компании "Фармак" Дмитрий Таранчук.

После 1991 года, когда компания "Фармак" стала правопреемником завода им. Ломоносова, компания позаботилась о защите препарата (торговой марки "Корвалол"). В 1996 году компания получила свидетельство на торговую марку "Корвалол". В программе подчеркивается, что такое свидетельство означает, что только "Фармак" имеет законное право производить препарат с таким названием. В 2004 году ТМ "Корвалол" была признана хорошо известной в Украине.

В программе журналисты рассказали, что в 2005 году Государственный департамент интеллектуальной собственности выдал свидетельство о регистрации препарата "Корвалол-Дарница".

"Чиновников не смущает идентична название и то, что "Корвалол" признан хорошо известной маркой, принадлежащей компании "Фармак", - рассказали в программе" Особый взгляд ".

По мнению заместителя директора НИИ интеллектуальной собственности АПН Украины Александра Дорошенко, такая регистрация препарата "Корвалол-Дарница" была неправомерной и незаконной. Эксперт подчеркнул, что препарат не ошибочно получил регистрацию, а из-за осознанного намерения конкурента (компании "Дарница") отхватить часть рынка, не инвестируя в розкрутнку своих лекарств. А потом начались судебные заседания. В программе отмечается, что в 2017 году Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли признала ТМ "Корвалол Corvalolum" хорошо известной по отношению к компании "Фармак".

Это позволило компании продолжить борьбу за свою марку в судах. "Дарница" обратилась в Хозяйственный суд, который отказал в иске, но апелляционная инстанция встала на сторону "Дарницы" и отменил решение о признании ТМ "Корвалол" хорошо известной по отношению к компании "Фармак".

"Суд апелляционной инстанции не принимал наши ходатайства, наши доказательства, это свидетельствовало о предвзятости", - пояснил Дмитрий Таранчук.

Между тем в СМИ появилась информация, что интересы компании "Дарница" лоббирует заместитель главы Администрации Президента (с 22 июля 2014 года по 11 мая 2019) Алексей Филатов. В программе говорится, что после увольнения Филатова и обновления власти в 2019 году изменилось и поведение судов. Апелляционный хозяйственный суд принял все доказательства "Фармак" и вынес объективное правосудное решение. Компании "Дарница" отказали в иске и решение МЭРТ о признании ТМ "Корвалол" хорошо известной по отношению к "Фармак" осталось в силе. Компания "Фармак" возобновила дело об отмене регистрации "Корвалол-Дарница" и добилась в суде запрета использовать марку в названии препарата компании "Здоровье" - "Корвалол - Здоровье".

"Неконкурентное преимущество в том, что уже известный препарат некая компания начинает использовать и получает быстро долю рынка, то, что имеет сейчас "Дарница", и все это добыто неправовым способом", - отмечает Дмитрий Таранчук.

В программе отмечается, что вскоре суды должны поставить точку в 15-летнем судебном споре и правовое решение должно стать сигналом для иностранных инвесторов: в Украине закон работает, - резюмировали авторы программы "Особый взгляд".