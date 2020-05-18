Инвестиции в энергоэффективность позволяют снижать энергозатраты промышленности до 90%, - YASNO

Инвестиции в энергоэффективные проекты помогают промышленности экономить до 90% энергоресурсов. Об этом заявил Юрий Бондарчук, руководитель департамента по инвестициям и финансам энергосервисной компании YASNO Efficiency, на Всеукраинском онлайн-марафоне Первая неделя энергоэффективности и энергосбережения 2020.

По словам Бондарчука, именно устаревшие системы освещения, отопления, вентиляции, утилизации тепла и т.д. приносят предприятиям колоссальные убытки и снижают общую прибыльность бизнеса.

Поставщик электроэнергии и решений по энергоэффективности YASNO помогает своим клиентам уменьшать затраты на энергоресурсы за счет рационального их использования. YASNO предлагает комплексные решения под ключ для повышения энергоэффективности. Например, модернизация системы освещения машинного зала на Приднепровской ТЭС принесло предприятию 90% экономии на работе светильников и 400 тыс. кВт∙ч экономии электроэнергии в год. На Меткомбинате Азовсталь подобный проект помог снизить энергозатраты на 80% и сэкономить 40 млн кВт∙ч в год, - рассказал Юрий Бондарчук.

В целом компания YASNO Efficiency реализовала 80 проектов по энегоэффективности на украинских предприятиях. За год это позволило снизить потребление электроэнергии на 150 млн кВт∙ч, газа - на 1,6 млн м3. Суммарная денежная экономия на энергоресурсы составила 270 млн гривен в год.

Юрий Бондарчук отметил, что предприятия начинали возвращать свои инвестиции исключительно за счет экономии энергоресурсов сразу после реализации проекта по энергоэффективности.

Напомним, что с 18 по 22 мая при поддержке YASNO проходит Всеукраинский онлайн-марафон Первая неделя энергоэффективности и энергосбережения 2020, на котором освещаются вопросы государственной политики и мировых тенденций в различных сферах экономики и жилом секторе.

YASNO - поставщик электроэнергии, энергоэффективных продуктов и решений для электромобилей, который предоставляет услуги 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для экономии расходов на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.