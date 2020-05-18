Министра Криклия вызывают на ковер в Верховную Раду из-за скандала с едой в "Интерсити"

Министра инфраструктуры Владислава Криклия вызвали на заседание подкомитета железнодорожного транспорта профильного Комитета ВР из-за скандала на конкурсе "Укрзализныци" касательно поставщика услуг питания для пассажиров "Интерсити". Об этом сообщает 112.

Заседание состоится 18 мая в 15:00.

"По сути, что произошло, у меня кроме, мягко говоря, непонимания, комментариев нету. Хотелось бы услышать ответ министра, чтобы он предоставил объяснения, как так могло произойти, что компания, не имеющая опыта в обслуживании, которая предоставляла кейтеринговые услуги фирме своего же владельца, была допущена к участию в аукционе. А об этом пишут СМИ. Ну, вот как так странно? Вызывает сомнения. И мы изучим этот вопрос детально", - заявил народный депутат Николай Величкович.

14 мая состоялся аукцион по выбору подрядчика, который должен кормить миллионы пассажиров "Интерсити" и "Интерсити+". Компания "Гринед" предложила на аукционе ежемесячное вознаграждение УЗШК в размере 4 млн 25 тыс. грн, что всего на 25 тыс. грн больше, чем у ближайшего конкурента. Никому неизвестная фирма без опыта и с оффшорным корнями "обошла" таких гигантов, как "Сокар", "Вог" и даже "дочку" известной австрийской компании "К Энд Ко".

Как выяснили журналисты, "Гринед" имеет связь с победителями тендеров международного аэропорта "Борисполь", которые проходили во времена работы там Вячеслава Горбатко. Сейчас он работает уже в УЗШК и был даже членом конкурсной комиссии по выбору поставщика питания.

Как сообщалось, министр инфраструктуры Владислав Криклий после ряда громких скандалов готов к отставке.