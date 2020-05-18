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18 мая 2020, понедельник, 11:33 897
Кабмин 2020-05-18T13:00:03+03:00
Українські Новини
Эксперты оценили шансы трех "Слуг народа" победить Кличко на предстоящих выборах мэра, - СМИ

Эксперты оценили шансы трех "Слуг народа" победить Кличко на предстоящих выборах мэра, - СМИ

Татьяна Зотова
Киев, Скоростной поезд, жители, Мама, столицы
Киев. Фото: Facebook/
Киев. Фото: Facebook/

Череда последних скандалов может помешать Виталию Кличко быть переизбранным на пост мэра Киева, информирует портал kp.ua. Об этом говорится в статье "Кличко может пролететь мимо киевского мэрства", размещенной на информационном портале "Антикор".

Издание отмечает, что основные оппоненты Кличко сосредоточены в провластной партии "Слуга народа". И среди них уже развернулась борьба за звание официального претендента от СН на грядущих выборах.

На данный момент о своих амбициях заявили три кандидата от партии "Слуга народа": Николай Тищенко, Александр Ткаченко и Александр Дубинский.

Политтехнологи пробуют спрогнозировать шансы названных кандидатов, в случае их встречи с действующим мэром во втором туре выборов главы столицы. Мнения экспертов разделились. Но при этом большинство специалистов отмечают, что неплохой шанс попасть во второй тур есть у Николая Тищенко.

Тищенко – коренной киевлянин, киевский мажоритарщик, победивший на крайне сложном столичном округе. Также немаловажно, что он сумел сразу включиться в работу на округе и возглавил киевский избирательный штаб СН, который после начала эпидемии, по сути, стал "штабом помощи киевлянам".

Из минусов Тищенко - череда нелепых ошибок и скандалов и тот факт, что он случайно может оговориться. Впрочем, как пишет "Антикор", это минусы не существенные.

Второй потенциальный кандидат - Александр Ткаченко - прошел в депутаты ВРУ по списку. Он давно хотел стать главой КГГА. Но ему, по мнению экспертов, может помешать оскорбительная кампания против Кличко.

Третий потенциальный кандидат - Александр Дубинский. Как пишет "Антикор", он "чужой и для киевлян, и даже для большинства в своей же фракции". За спиной у него "маячит призрак Коломойского". А большинству жителей столицы он, пока, запомнился лишь мемом "мама любит скорость" и румынским паспортом.

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