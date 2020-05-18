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18 мая 2020, понедельник, 12:45 31
Мир 2020-05-18T12:45:01+03:00
Українські Новини
Идея паспорта здоровья для туристов в Украине не обсуждается, - Кулеба

Идея паспорта здоровья для туристов в Украине не обсуждается, - Кулеба

Оксана Пирожок
Торговля
Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba
Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba

Идея паспорта здоровья для туристов и пересекающих границу в Украине не обсуждается. На международном уровне есть такие идеи, но пока они не материализованы.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Куллеба в интервью РБК-Украина.

По его словам, из практических решений там пока склоняются к таким, что при въезде нужно будет, например, показать справку о том, что у человека за определенное количество дней был негативный ПЦР-тест на коранавирус. И потом, после возвращения домой, человек должен посидеть в самоизоляции, сделать еще один тест.

"Все это, на самом деле, уходит в бюрократию. Но это все успокоится, выйдет на свою колею и будут найдены какие-то форматы наименее болезненной жизни в условиях пандемии коронавируса", - руссказал он.

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