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  • Комитет по здравоохранению ЕС принял в состав Украину в качестве наблюдателя, - Степанов
17 мая 2020, воскресенье, 11:20 21
Политика 2020-05-17T11:34:37+03:00
Українські Новини
Комитет по здравоохранению ЕС принял в состав Украину в качестве наблюдателя, - Степанов

Комитет по здравоохранению ЕС принял в состав Украину в качестве наблюдателя, - Степанов

Ярина Вацяк
ЕС, Минздрав, Максим Степанов, Комитет по здравоохранению ЕС
Минздрав Украины. Фото: gordonua.com
Минздрав Украины. Фото: gordonua.com

Украина принята в состав комитета по здравоохранению Европейского Союза в качестве наблюдателя в то время, как пемьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на предоставление Европейским Союзом Украине транша макрофинансовой помощи до июня.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Начну с хорошей новости, на днях мы получили письмо от Европейской комиссии, что Украина принята в состав комитета по здравоохранению Европейского Союза в качестве наблюдателя. Это очень важное для нас событие, так как в состав этого комитета входят все ведущие страны ЕС, во время заседаний комитета рассматривается, каким образом реагируют страны на те вызовы, которые стоят перед всем миром и в том числе перед ЕС", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Европейский союз разрабатывает пакет мер по стимулированию стран для борьбы с коронавирусом, и в ближайшее время ожидается, что он выделит из бюджета 2 триллиона евро. 

Ранее Евросоюз заявлял о том, что выделит Украине 80 млн евро для борьбы с коронавирусом. 

 

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