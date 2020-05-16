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16 мая 2020, суббота, 21:16 45
Внешняя политика 2020-05-16T21:45:01+03:00
Українські Новини
В Луганской области обстреляли патруль СММ ОБСЕ

В Луганской области обстреляли патруль СММ ОБСЕ

Валерия Драгомирова
Луганская область, Березовский, Обстрелы, СММ ОБСЕ
ОБСЕ
ОБСЕ

Патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обстреляли возле поселка Березовского (Луганская область) во время мониторинга.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передают Українськi Новини.  

"15 мая патруль миссии в составе 6 сотрудников на 2 автомобилях пребывал на юго-западной окраине поселка Березовского, где осуществлял мониторинг соблюдения локального режима прекращения огня для содействия проведению ремонтных работ на объекте водной инфраструктуры в этом районе, а также выполнял объявленный полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия для уточнения сообщений о повреждениях в данном населенном пункте", - говорится в сообщении миссии.

Как отмечается в отчете миссии, в 13:36, во время приземления БПЛА СММ малого радиуса действия, когда аппарат был на высоте 5 м над землей, четверо членов патруля миссии, находившиеся у автомобилей, увидели 2 огненных неустановленных боеприпаса, которые летели в их сторону и взорвались в воздухе.

Указывается, что вскоре после этого они увидели и услышали 2 взрыва, а также увидели дым на высоте ориентировочно 80–100 м над землей и на расстоянии примерно 20 м к северо-западу от своего местонахождения.

"Все вчетвером укрылись в автомобилях. Еще двое сотрудников Миссии находились в автомобилях, однако слышали взрывы", - говорится в сообщении СММ ОБСЕ.

Команда СММ незамедлительно переместилась на другую позицию примерно на 3 км к западу от юго-западной окраины Березовского и продолжила осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью.

Как сообщали Українські Новини, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продлила мандат специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине до 31 марта 2021 года.


Ранее в ОБСЕ предлагали пропускать гражданских лиц через КПВВ во время карантина. 

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