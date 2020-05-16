В Луганской области обстреляли патруль СММ ОБСЕ

Патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обстреляли возле поселка Березовского (Луганская область) во время мониторинга.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передают Українськi Новини.

"15 мая патруль миссии в составе 6 сотрудников на 2 автомобилях пребывал на юго-западной окраине поселка Березовского, где осуществлял мониторинг соблюдения локального режима прекращения огня для содействия проведению ремонтных работ на объекте водной инфраструктуры в этом районе, а также выполнял объявленный полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия для уточнения сообщений о повреждениях в данном населенном пункте", - говорится в сообщении миссии.

Как отмечается в отчете миссии, в 13:36, во время приземления БПЛА СММ малого радиуса действия, когда аппарат был на высоте 5 м над землей, четверо членов патруля миссии, находившиеся у автомобилей, увидели 2 огненных неустановленных боеприпаса, которые летели в их сторону и взорвались в воздухе.

Указывается, что вскоре после этого они увидели и услышали 2 взрыва, а также увидели дым на высоте ориентировочно 80–100 м над землей и на расстоянии примерно 20 м к северо-западу от своего местонахождения.

"Все вчетвером укрылись в автомобилях. Еще двое сотрудников Миссии находились в автомобилях, однако слышали взрывы", - говорится в сообщении СММ ОБСЕ.

Команда СММ незамедлительно переместилась на другую позицию примерно на 3 км к западу от юго-западной окраины Березовского и продолжила осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью.

Как сообщали Українські Новини, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продлила мандат специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине до 31 марта 2021 года.



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