Украина должна накапливать финансовый ресурс для снятия с эксплуатации блоков АЭС, - Ольга Буславець

Снятие с эксплуатации блоков атомных электростанций потребует значительных финансовых затрат и Украины уже сейчас должна готовиться к этому.

Об этом сказала и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Она отметила, что сейчас в фонде снятия с эксплуатации ядерных установок аккумулировано около 5 млрд гривен. Но опыт других стран, в частности Словакии, свидетельствует о том, что безопасное выведение из эксплуатации одного блока требует от 500 до 650 млн долларов.

"То есть мы за все это время эксплуатации атомных блоков не аккумулировали средств даже на вывод одного блока, а у нас их 15. То есть сегодня мы их эксплуатируем, но не закладываем расходы для того, чтобы в будущем безопасно это сделать. Мы для кого это откладываем? Для наших детей? Для внуков? " - сказала и.о. министра.

Ольга Буславець напомнила, что все предыдущие правительства откладывали эту проблему на потом, хотя на самом деле этот вопрос очень важным и готовиться к его решению нужно уже сейчас. Она добавила, что эти будущие расходы должны учитываться и приниматься во внимание, когда начинаются спекуляции на тему "дешевой" атомной генерации.