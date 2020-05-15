Украина не может оплачивать самый высокий в Европе "зеленый тариф", – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе встречи с представителями компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики, заявил, что в кризисный период в энергетической сфере страна не может себе позволить иметь самую дорогую "зеленую" энергию в Европе.

Об этом сообщил финансовый портал Finance.ua, ссылаясь на пресс-службу Кабинета Министров Украины.

"Вопрос в цене. Мы не можем в стране, где такой уровень бедности, иметь самую дорогую в Европе "зеленую" энергию. Мы все в одной лодке. Не может быть такого, что страна теряет, бюджет теряет, а мы платим повышенную цену за "зеленую" энергетику. Мы не хотим ограничивать инвестиции, мы хотим понимать стоимость этой энергии", – сказал Шмыгаль.

В ходе встречи стороны обсудили проект Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики в Украине.

Согласно сообщению, в процессе обсуждения удалось максимально сблизить позиции правительства, Министерства энергетики и защиты окружающей среды и производителей возобновляемой энергии.

По результатам встречи стороны договорились о доработке Меморандума Министерством энергетики и защиты окружающей среды в кратчайшие сроки. 18 мая планируется провести итоговую встречу и обсуждение финальной версии документа.