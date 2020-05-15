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15 мая 2020, пятница, 19:22 1764
Общество 2020-05-15T21:15:02+03:00
Українські Новини
У Кличка хотят отключить свет 10 многоэтажкам за долги

У Кличка хотят отключить свет 10 многоэтажкам за долги

Кира Молчанова
Долги, Долги за коммунальные услуги, ЖК
Лампочка. Фото: pixabay
Лампочка. Фото: pixabay

Несмотря на то, что в общем киевляне в апреле стали лучше оплачивать коммунальные услуги, жилые комплексы "Патриотика" и "Статус Град" задолжали 2,5 миллиона гривен за потребленную электроэнергию.

Об этом сообщает сайт Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

"Жилые здания, принадлежащие к жилым комплексам "Патриотика" (улица Софии Русовой, 7, 7-Г, 5-Б, 3-В, 3, Бориса Гмыри, 14-А, 16-А) и "Статус Град" (улица Завальная, 10-Б, 10-В, 10-Г), имеют значительную задолженность за потребленную электроэнергию. Для стабильного дальнейшего энергоснабжения указанных домов необходимо обеспечить оплату долга и регулярность расчетов", - говорится в его сообщении.

Поставщик электроэнергии утверждает, что строительная компания ООО "Будеволюция" за два месяца задолжала за электричество почти 2,5 миллиона гривен.

Власти Киева призвали оплатить долг и отчитаться об этом.

По словам Пантелеева, вины людей, которые вложили деньги в строительство этого жилья, нет. Оба жилищных комплекса считаются недостроенными. Для полноценного и безопасного функционирования ЖК необходимо выполнить технические условия, чтобы переключить здания на постоянную схему электроснабжения. Это должен сделать застройщик, или инвесторы, если застройщик отказывается это сделать. Однако за счет городского или государственного бюджета это не будут, однако город готов помочь правовой и технической поддержкой должникам.

Как сообщали Українські Новини, льготы на коммуналку в Киеве продлили до конца карантина.

Кабинет Министров утвердил расчет предельной платы за абонентское обслуживание пользователей жилищно-коммунальных услуг, которые подписали индивидуальные договора.

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