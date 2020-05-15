Стадный и Квит могут оставить выпускников вузов без дипломов, – СМИ

Заместитель министра образования Егор Стадный, ответственный за высшее образование, находится под влиянием бывшего министра Сергея Квита, и в условиях неназначения министра реализует планы Квита по дорогостоящей аккредитации образовательных программ в Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) и охоте за научным плагиатом. Деятельность Стадного и Квита может привести к тому, что тысячи выпускников высших учебных заведений обратяться с исками к Министерству образованию и науки за нарушение их прав на получение дипломов.

Об этом сообщило интернет-издание "КП в Украине", ссылаясь на источник в Минобразовании.

В конце прошлого года Минобразования, возглавляемое на тот момент советником Сергея Квита Анной Новосад, инициировало внесение изменений в законодательство о высшем образовании. Теперь вузы не могут выдавать дипломы государственного образца, если их образовательные программы не аккредитованы в НАОКВО, которое с 13.02.19 возглавляет Квит. Он же был инициатором введения аккредитации образовательных программ.

Стоимость аккредитации одной программы в агентстве Квита составляет около 90 тыс. гривен. Вузы, которые не успеют или не смогут из-за финансовых проблем или конфликтных отношений с бывшим министром, аккредитовать свои программы, лишаются права выдать любые виды дипломов.

Это создает почву для судебных исков, поскольку по закону аккредитация является обязательной только для дипломов гособразца, что признают и в НАОКВО.

Однако Стадный в нарушение закона "О высшем образовании" от 2014 года, трактует ее как принудительную процедуру для всех видов дипломов. Признавая невозможность получения выпускниками документа о высшем образовании.

Источник так же сообщил, что коллектив Минобразования обеспокоен последствиями еще одного совместного проекта Стадного и Квита — по лишению ученых степеней "плагиаторов диссертаций". Эта процедура не детализирована в "законе Новосад", что позволяет НАОКВО перекладывать ответственность на Аттестационную коллегию Минобразования. После отставки министра, самым высокопоставленным должностным лицом в коллегии стал Егор Стадный.

По такой схеме был лишен степени доктора наук Петр Ющенко. Так же в НАОКВО подтвердили наличие плагиата в диссертациях замглавы Администрации Президента Украины времен Януковича Андрея Портнова, заведующей кафедры философии Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ), супруги бывшего вице-премьера Екатерины Кириленко и декана юридического факультета Киевского национального университета Ивана Гриценко, который поддерживал Андрея Мелешевича в борьбе за пост президента Киево-Могилянской академии, а не креатуру Квита Марину Ткачук. Драйвером процесса выступает народный депутат от фракции "Голоса" Инна Совсун, создавшая с Квитом и Стадным грантовый центр CEDOS.

Применение "закона Новосад" задним числом создает условия для судебных исков к Минобразования или корупционного решения вопроса сохранения научного звания уличенных в "плагиате" лиц. "Мы не хотим ходить по судам и допросам и отдуваться за бизнес Стадного с Квитом", - сказал источник в Минобразования.