Стадний та Квіт можуть залишити випускників вишів без дипломів, – ЗМІ

Заступник міністра освіти Єгор Стадний, який відповідає за вищу освіту, знаходиться під впливом колишнього міністра Сергія Квіта, і в умовах непризначення міністра реалізує плани Квіта з дорогої акредитації освітніх програм в Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) й полюванні за науковим плагіатом. Діяльність Стадного та Квіта може привести до того, що тисячі випускників вищих навчальних закладів звернуться із позовами до Міністерства утворення і науки за порушення їх прав на отримання дипломів.

Про це повідомило інтернет-видання "КП в Україні", посилаючись на джерело в Міністерстві освіти та науки (МОН).

Минулого року Міносвіти, очолюване на той момент радником Сергія Квіта Ганною Новосад, ініціювало внесення змін до законодавства про вищу освіту. Тепер вузи не можуть видавати дипломи державного зразка, якщо їх освітні програми не акредитовані в НАЗЯВО, яке з 13.02.2019 очолює Квіт. Він же був ініціатором введення акредитації освітніх програм.

Вартість акредитації однієї програми в агентстві Квіта становить близько 90 тис. гривень. Вузи, які не встигнуть або не зможуть через фінансові проблеми або конфліктні відносини з колишнім міністром, акредитувати свої програми, позбавляються права видати будь-які види дипломів.

Це створює грунт для судових позовів, оскільки згідно із законом акредитація є обов'язковою лише для дипломів держзразка, що визнають й у НАЗЯВО.

Однак Стадний в порушення закону "Про вищу освіту" від 2014 року, трактує обов'язкову акредитацію як примусову процедуру для всіх видів дипломів. Визнаючи неможливість отримання випускниками документа про вищу освіту.

Джерело також повідомило, що колектив МОН стурбований наслідками ще одного спільного проекту Стадного та Квіта - щодо позбавлення наукових ступенів "плагіаторів дисертацій". Ця процедура не деталізована в "законі Новосад", що дозволяє НАЗЯВО перекладати відповідальність на Атестаційну колегію МОНу. Після відставки міністра, найвищою посадовою особою в колегії став Єгор Стадний.

За такою схемою був позбавлений ступеня доктора наук Петро Ющенко. Так само в НАЗЯВО підтвердили наявність плагіату в дисертаціях заступника голови Адміністрації Президента України часів Януковича Андрія Портнова, завідувача кафедри філософії Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ), дружини колишнього віце-прем'єра Катерини Кириленко та декана юридичного факультету Київського національного університету Івана Гриценка, який підтримував Андрія Мелешевича в боротьбі за посаду президента Києво-Могилянської академії, а не креатуру Квіта Марину Ткачук. Драйвером процесу виступає народний депутат від фракції "Голоси" Інна Совсун, яка створила з Квітом та Стадним грантовий центр CEDOS.

Застосування "закону Новосад" заднім числом створює умови для судових позовів до Міносвіти або корупційних вирішень питання збереження наукового звання викритих в "плагіаті" осіб. "Ми не хочемо ходити по судах і допитах та "віддуватися" за бізнес Стадного з Квітом", - сказало джерело в МОН.