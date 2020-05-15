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  • СБУ "вручила" подозрение за нападение на Стерненко человеку, которого он убил, – СМИ
15 мая 2020, пятница, 16:14 67
Политика 2020-05-15T16:15:04+03:00
Українські Новини
СБУ "вручила" подозрение за нападение на Стерненко человеку, которого он убил, – СМИ

СБУ "вручила" подозрение за нападение на Стерненко человеку, которого он убил, – СМИ

Петр Стуженко
СБУ, Сергей Стерненко
Сергей Стерненко. Фото: 5 канал
Сергей Стерненко. Фото: 5 канал

Служба безопасности Украины объявила о подозрении двум мужчинам, которые якобы совершили нападение на праворадикала Сергея Стерненко в 2018 году в Одессе. При этом, один из них умер от нанесенных Стерненко ударов ножом. То есть, получается, что СБУ предъявило подозрение мертвому человеку.

Об этом сообщило интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Подозрение вручили жителям Одесской области Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову. Последний был убит Сергеем Стерненко во время инцидента. Исайкул же находится за границей.

В СБУ пока не подтвердили факт вручение подозрений, заявив, что ответят в случае официального запроса.

Как написал Telegram-канал "Политика Страны", вручение подозрения мертвому человеку само по себе это абсурдно, но в нашей "правоохранительной системе" возможно все. Даже ситуация, когда подозрение вручается не убийце (Стерненко), а его жертве.

"Хотя, не исключено, что это такая "многоходовка" в плане подготовки к вручению подозрения самому Стерненко. Чтобы потом сказать его побратимам - "а чего вы к нам прицепились? Мы ж всем вручаем подозрения. Даже мертвым", - отметил канал.

Напомним, 14 мая Стерненко заявил, что получил повестку в СБУ на 18 мая для "для участия в следственных и процессуальных действиях". По мнению праворадикала, ему объявят подозрение в убийстве Кузнецова.

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