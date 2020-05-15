С такой инициативой народный депутат Украины Сергей Шахов неоднократно обращался к Министерству здравоохранения с трибуны Верховной Рады.

Именно Шахов стал первым политиком, который вылечился от коронавируса и первым заявил о готовности стать донором для лечения тяжелобольных пациентов с помощью переливания крови.

По его словам, если бы Президент и МОЗ оперативней отреагировали на обращения народного депутата, тестирование на антитела могли бы начать еще в апреле и это бы спасло десятки жизней украинцев.

Шахов также сказал, что не тешит себя иллюзиями о том, что теперь в борьбе с коронавирусом в Украине произойдут глобальные изменения. Однако надеется, что какие-то подвижки к лучшему все же будут.

"Я буду лично держать этот вопрос на контроле, чтобы во время массовой диагностики использовались тест-системы, разработанные именно украинскими учеными. Они уже успешно себя зарекомендовали не только в нашей стране, но и заграницей. Пока украинские чиновники закупают иностранные тесты втридорога, наши отечественные тесты уже закупают Германия, Турция и страны Прибалтики. При этом стоимость украинского теста в десятки раз дешевле, чем иностранные аналоги", – отметил Сергей Шахов.

Как сообщалось, оценочные испытания иммуноферментных тест-систем на наличие антител к COVID-19 украинского производителя НПК "Диапроф-Мед" определили их качественные показатели на очень высоком уровне. Оценочные испытания тест-систем проводились НМУ им. Богомольца под руководством доктора медицинских наук, профессора Ольги Голубовской.

Напомним, ранее Сергей Шахов прошел тестирование на наличие антител с помощью украинской тест-системы. Исследования показали наличие высокого количество антител в крови Шахова. Также антитела к коронавирусу были обнаружены в крови тещи Шахова, которая болела пневмонией еще в феврале вместе с детьми политика.