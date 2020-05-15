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15 мая 2020, пятница, 14:34 22
Верховная Рада и партии 2020-05-15T14:45:01+03:00
Українські Новини
За год у власти Зеленский не смог выполнить свое главное обещание – принести мир, – Бойко

За год у власти Зеленский не смог выполнить свое главное обещание – принести мир, – Бойко

Петр Стуженко
Президент Украины, Владимир Зеленский, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко, комментируя результаты первого года президентства Владимира Зеленского, заявил, что вооруженный конфликт на Донбассе продолжается, хаотичная кадровая политика разрушает систему госуправления, а вместо поддержки граждан и экономики в приоритете погашение масштабных внешних заимствований.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Как отметил Юрий Бойко, первые шаги новой власти относительно мира были оптимистичными. "Начался обмен пленными, вернули корабли, было проведено разведение войск, состоялась встреча в "нормандском формате". Потом – ступор. Это была первая ошибка Президента, когда не хватило политической воли идти дальше по пути мира и подключать все политические силы к данному процессу", – сказал он.

И если, по словам политика, те вопросы, которые были на поверхности, а именно: "снятие неприкосновенности с депутатов, хотя забыли о снятии неприкосновенности с самого Президента, уменьшение количества парламентариев", – Зеленскому удались, то с более сложными вопросами начались провалы.

Прежде всего – это касается кадровых ошибок. "Министров назначали на 3 недели, на 2 месяца назначали губернаторов. Такая легкомысленная кадровая политика привела к нарушению вертикали власти в целом. Власти в стране нет, потому что люди, которых поставили, не знают, что это такое, и не способны управлять", – подчеркнул Бойко.

"Вторая ошибка была сделана, когда пришла эпидемия. То, что с самого начала объявили карантин, это было правильное решение. Но дальше был принят антикризисный бюджет, который как минимум вызвал недоумение. Безработным, которых более 2 млн в стране, дают 7 млрд гривен, а на обслуживание долгов, на финансовых спекулянтов, которые выкупили облигации, – 144 млрд гривен.

МВФ сегодня раздал 20 млрд долларов по программе экстренного финансирования. Украина не обратилась за этой помощью, хотя имела возможность получить примерно 2,7 млрд долларов. Мы уже отдали МВФ 1,6 млрд долл. в прошлом году, не получив ни одного транша, а суммарно за 2019-2021 годы отдадим 4,4 млрд долларов. По программе stand-by нам за 2 года обещают 5 млрд долларов, то есть получается, что мы берем новые кредиты просто чтобы расплатиться по старым. И при этом нам ставят условия – примите закон о земле, о банках, сейчас будут требовать не прекращать медицинский геноцид, который называют медицинской реформой. Этот непрофессионализм и стремление покромсать бюджет и выполнить все выплаты внешним спекулянтам – это катастрофическая ошибка", – сказал сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Он подчеркнул, что в условиях форс-мажорных обстоятельств нужно провести переговоры по реструктуризации внешней задолженности. "Выплаты нужно перенести как минимум на 2а года. Сегодня в мире так делают все страны, которые хотят поддержать собственных граждан. Также нужно бороться за кредиты на инфраструктурные проекты. Но при этом никто не должен выдвигать нам требования о принятии каких-то законов, по кадровым вопросам или продолжению медреформы", – подчеркнул Юрий Бойко.

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