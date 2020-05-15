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15 мая 2020, пятница, 13:57 22
Политика 2020-05-15T14:15:01+03:00
Українські Новини
Цифровизация образования: разработка юного киевлянина реализована в столичном лицее

Цифровизация образования: разработка юного киевлянина реализована в столичном лицее

Анна Рудык
Малая академия наук Украины. Фото: Архив
Малая академия наук Украины. Фото: Архив

Ко Дню науки, который в Украине отмечается 16 мая, Киевская МАН представляет лучшие проекты своих воспитанников, которые войдут в ежегодный сборник научных исследований. Большинство из этих проектов уже реализуются, или готовятся к реализации, что свидетельствует о высоком уровне и актуальности разработок. Об этом говорится  в сообщении учреждения.

Так, воспитанник Киевской МАН, отделения компьютерных наук, секция "Интернет-технологии, учебные и игровые программы", ученик 10 класса гимназии № 178, Михаил Дяченко, разработал современную и функциональную электронную платформу для поддержки образовательного процесса на любом уровне. С помощью "Шкодника" можно объединять различные учебные заведения в сеть, обеспечивать online процесс обучения как в реальном режиме времени, так и offline, обеспечивать удобный обмен ресурсами, информационными материалами, домашними заданиями, оценками, сообщениями и файлами между учениками, родителями, учителями и руководством учебного заведения. Эта платформа предусматривает добавление большого количества инструментов для работы с дневником, журналом, библиотекой электронных учебников, а также решения большинства проблем различных типов учебных заведений.

Научный руководитель юного изобретателя - Наталья Речич, учитель информатики гимназии № 178, на базе которой сегодня проводится тестирование "Шкодника".

Интерфейс платформы построен на принципах адаптивного дизайна, который позволяет использовать ее с различных гаджетов (планшетов, смартфонов, ноутбуков и т.п.) Особое внимание уделено безопасности данных пользователя: все пароли и личные данные хранятся в базе в зашифрованном виде. Перечень функций платформы, доступ к которым предоставляется пользователю определяется его ролью в системе: ученик, учитель, родитель. Также предусмотрена возможность обратной связи: каждый пользователь может предложить свою идею или сообщить разработчикам об ошибке.

Как сообщалось, Киевская Малая академия наук Украины образована в 2010 г. по инициативе Президиума МАН Украины и Главного управления образования и науки г. Киева, согласно решению сессии Киевского городского совета.

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