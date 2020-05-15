Впервые традиционные Булгаковские чтения пройдут дистанционно, - СМИ

В день рождения писателя — 15 мая — в Литературно-мемориальном музее Михаила Булгакова, несмотря на пандемию COVID-19, чтение на иностранных языках все же состоятся, но онлайн, сообщает портал day.kyiv.ua.

Произведения писателя переведены на все языки мира, в музее его имени, как в вечном доме мастера, собираются друзья и проходят концерты. В «Белой гвардии» Булгаков написал: «Город жил странной, неестественной жизнью, которая, очень возможно, уже не повторится...», — как будто предсказал существование в онлайн-режиме во время карантина.

Начиная с 2008 года, 15 мая у памятника всегда проходило красивое театральное действо, а завершался праздник живой музыкой. Каждый год добавлялся новый язык благодаря тому, что музей получал в подарок новые переводы. Приглашая гостей на чтения, музейщики всегда сообщали, какие переводы Булгакова имеет музейная библиотека: в этом году 42 языка ждут знатоков.