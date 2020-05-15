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15 мая 2020, пятница, 09:35 468
Политика 2020-05-15T11:30:05+03:00
Українські Новини
Обиженный поставщик китайских гаджетов и дорожного ограждения срывает закупку томографов для пограничной служб

Обиженный поставщик китайских гаджетов и дорожного ограждения срывает закупку томографов для пограничной службы, - СМИ

Анна Рудык
ГПСУ. Фото: пресс-служба ГПСУ
ГПСУ. Фото: пресс-служба ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) опровергает информацию о нарушениях законодательства во время тендерной закупке двух систем компьютерной томографии для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения COVID-19, и утверждает, что процедура была соблюдена в соответствии с требованиями действующего законодательства. Об этом в комментариях журналистам сообщил начальник управления Администрации ГПСУ Михаил Карнаух, передает РБК-Украина.

"На период борьбы с распространением коронавируса государство выделило средства для осуществления закупок, в том числе и на нужды пограничного ведомства. Для этого был сформирован четкий перечень необходимого оборудования с конкретной спецификацией и параметрами, объявлены открытые торги, во время которых предвзятого отношения к кому-либо из участников не было", - отмечает он.

По словам чиновников, во время закупок томографов "процедура была соблюдена в соответствии с требованиями действующего законодательства, а никаких замечаний со стороны аудиторов, тендерного комитета - нет".

"То, что отдельные компании, которые хотели или "наварить" на этом, или "впарить" оборудование, которое не соответствует заранее определенным требованиям, сейчас пытаются вставить палки в колесо, то это пусть останется на их совести. У нас все прошло честно, я спокойно сплю ночью, а ГПСУ готова предоставить всю имеющуюся документацию по поводу этой и других закупок контролирующим и правоохранительным органам", - добавляет Карнаух.

Напомним, по итогам тендера 4 мая 2020 года ГПСУ обязалась приобрести у "Медгаранта" два томографа на общую сумму 35,1 млн грн. Впрочем, участники тендера сообщают о существенных правонарушениях на торгах.

В свою очередь, по словам директора "Инкос-Лайна" и "Анке Украина", пограничники безосновательно отвергли их предложения, создав искусственные условия для обеспечения победы конкурентов.

Ранее журналисты "Наших грошей" писали о закупке отечественными военными у "Инкос-Лайн" китайских планшетов, и о том, что во время торгов искусственно создавалась иллюзия конкуренции компании.

Кроме того, "Инкос-Лайн" выступал фигурантом как минимум трех уголовных производств, связанных со злоупотреблениями бюджетными и налоговыми махинациями в различных регионах Украины. Фискалы Запорожской области обвиняли компанию, что она пользовалась услугами "фирм-бабочек" для искусственного формирования налогового кредита, столичные правоохранители подозревали ее в "схематозе" во время поставки пластиковых панельных ограждений, который привели к растраты более 1 млн грн бюджетных средств, а следователи Днепра - в вероятных злоупотреблениях во время конкурсных торгов, которые проводили местные чиновники.

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