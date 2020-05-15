подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.55 29.1
˟
15 мая 2020, пятница, 09:31 848
Экономика 2020-05-15T11:30:05+03:00
Українські Новини
С 2017 года ситуация на табачном рынке ухудшилась, - СМИ

С 2017 года ситуация на табачном рынке ухудшилась, - СМИ

Ирина Дорофейчук
Табак, Реклама, Сигареты, Подделки
Сигареты. Фото: TUT.by
Сигареты. Фото: TUT.by

По данным исследования Kantar, на конец 2016 года на нелегальную продукцию приходилось 1,1% табачного рынка. Но затем ситуация стала ухудшаться, сообщает Новое Время. В 2019 году уровень нелегальной продукции на табачном рынке вырос до 7%.

Так, более трети нелегальных сигарет 3,5 млрд шт. в прошлом году украинцы приобрели у уличных торговцев.  Из-за нелегальной торговли сигаретами бюджет недополучил в 2019 году почти 5 млрд грн, обэтом сообщает "Экономическая правда".

"Обнаруженные нами контрабандные и поддельные сигареты в подавляющем большинстве реализуются через уличных торговцев, киоски и открытые рынки. Реже их можно встретить в супермаркетах и специализированных магазинах", - отметила руководитель проекта Kantar "Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине" Ольга Чернюшок.

Напомним, табачная отрасль - одна из самых зарегулированных в Украине. Производители не имеют права рекламировать свою продукцию, продавать ее несовершеннолетним, а также платят высокие налоги, размер которых достигает 70% стоимости каждой пачки.

Больше новостей о: Табак Реклама Сигареты Подделки

Непрофессиональный антитабачный лоббизм спровоциро...
"Империал Тобакко" оспаривают в суде штраф АМКУ, у...
Google ужесточает правила размещения рекламы...
Украину наводнили новые поддельные 200 гривен: как...
Количество новых случаев коронавируса растет третий день подряд
СБУ уволила подозреваемого в госизмене генерал-майора Шайтанова
Новости
В апреле 52 депутата Рады получили компенсацию за аренду жилья на 1,2 млн гривен 11:30
В Киевской области после снижения увеличилось количество новых зараженных коронавирусом 11:27
Убытки АО «Хмельницкгаз» за первый квартал 2020 года уже составили 15,2 млн гривен 11:24 Пресс-релиз
Зеленский снял санкции с внучки Бенито Муссолини 11:23
После запуска системы медгарантий около 332 медучреждений на гране закрытия, – Степанов 11:17
больше новостей
Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет 08:30
Неожиданная кандидатура: в "Слуге народа" рассказали, кого выдвинут на выборы мэра Киева 22:45
У Зеленского хотят обложить граждан новым налогом – "культурным сбором" 13:34
Зеленский болезненно отреагировал на скандал с братом Ермака, — Трофимов 17:56
Российские соцсети станут доступны через сутки. В Раде собрали подписи для внеочередного заседания по вопросу 16:59
больше новостей
В центре Киева прошел митинг с требованием справедливого наказания для Микитася, - СМИ 18:26
Прошлая власть "дискредитировала действия миллионов верующих украинцев", – Трофимов 13:31
Союз украинских предпринимателей просит правительство не допустить остановку атомных электростанций 13:22
Российские соцсети станут доступны через сутки. В Раде собрали подписи для внеочередного заседания по вопросу 16:59
В Киеве заработали больше 30 продовольственных рынков. Опубликован список 06:30
больше новостей
За сутки коронавирусом в мире заболели 94 тысячи человек. Данные на 15 мая
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok