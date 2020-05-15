С 2017 года ситуация на табачном рынке ухудшилась, - СМИ

По данным исследования Kantar, на конец 2016 года на нелегальную продукцию приходилось 1,1% табачного рынка. Но затем ситуация стала ухудшаться, сообщает Новое Время. В 2019 году уровень нелегальной продукции на табачном рынке вырос до 7%.

Так, более трети нелегальных сигарет 3,5 млрд шт. в прошлом году украинцы приобрели у уличных торговцев. Из-за нелегальной торговли сигаретами бюджет недополучил в 2019 году почти 5 млрд грн, обэтом сообщает "Экономическая правда".

"Обнаруженные нами контрабандные и поддельные сигареты в подавляющем большинстве реализуются через уличных торговцев, киоски и открытые рынки. Реже их можно встретить в супермаркетах и специализированных магазинах", - отметила руководитель проекта Kantar "Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине" Ольга Чернюшок.

Напомним, табачная отрасль - одна из самых зарегулированных в Украине. Производители не имеют права рекламировать свою продукцию, продавать ее несовершеннолетним, а также платят высокие налоги, размер которых достигает 70% стоимости каждой пачки.