В Офисе Президента опровергли заявление Ермака о создании общественного совета для обсуждения резонансных уголовных производств

В Офисе Президента (ОП) Украины и его подразделениях нет информации либо документов, подтверждающих работу над созданием общественного совета для обсуждения наиболее резонансных уголовных производств, о чем 4 мая публично заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Об этом говорится в ответе Департамента по вопросам обращений граждан ОП в ответ на информационный запрос Українських Новин.

"Сообщаем, что информация (документы) относительно создания специального общественного совета при Офисе Президента Украины в причастных структурных подразделениях Офиса Президента Украины отсутствует", - сказано в ответе за подписью руководителя департамента обращений граждан Анны Килевой.

В то же время, при фактическом дезавуировании заявления патрона ОП, ответ Анны Кильовой содержит настолько расплывчатые и никак не связанные с вопросами запроса формулировки, что понять из него реальную ситуацию с созданием совета не представляется возможным. Большая часть документа посвящена цитированию базовых пунктов закона о том, что в ответ на запрос распорядитель должен предоставлять только существующую информацию и не обязан создавать новую. Самой темы задаваемых вопросов касается только процитированный выше абзац.

При этом, остается не ясным, к чему являются "причастными" упоминаемые в ответе подразделения, когда работа по созданию совета не ведется, и о каком "специальном общественном совете" идет речь. Когда в самом запросе содержалась просьба указать подразделения, которые занимаются анонсированной Ермаком подготовительной работой по созданию нового органа, а также каким будет формат его работы.

4 мая 2020 года глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в ходе онлайн-конференции, организованной аналитическим центром Atlantic Counsil, публично заявил, что в ОП ведется работа над созданием общественного совета для обсуждения наиболее резонансных уголовных производств. "В ближайшее время при содействии ОП начнет работать общественный совет, который будет состоять из действительных героев войны на Донбассе, активистов, авторитетных людей, которые являются "совестью нашей нации". Все такие дела, как и в отношении госпожи Чорновол, будут… выноситься на обсуждение этого совета", - сказал он. По словам руководителя ОП, необходимость существования такого совета обусловлена наличием большого количества дел, которые вызывают резонанс в обществе.

Позднее в комментариях СМИ он же уточнил, что совет будет лишь обсуждать резонансные дела, не подменяя собой функции следствия либо суда. А поднявшийся в СМИ шум вокруг предполагаемой обязательности рассмотрения резонансных уголовных дел создаваемым при Президенте Украины экспертным советом с участием ветеранов, назвал "ничего не имеющим общим с действительностью".

В феврале 2020 года Президент Владимир Зеленский указом №54/2020 расформировал подразделение Офиса Президента, специально уполномоченное обеспечивать внедренную в Украине с 2011 года систему свободного доступа граждан к публичной информации. И включил его в состав подразделения, уполномоченного обеспечивать работу с обращениями граждан (жалобы, просьбы, заявления), выделенными в отдельное деловодство в УССР, а позднее – в Украине с апреля 1968 года.