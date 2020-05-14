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14 мая 2020, четверг, 20:23 69
Мир 2020-05-14T20:45:01+03:00
Українські Новини
В Израиле "отложили" церемонию приведения к присяге нового правительства

В Израиле "отложили" церемонию приведения к присяге нового правительства

Елизавета Кесельман
Израиль, Биньямин Нетаньяху, выборы Кнессет, Бенни Ганц, Выборы в Израиле
Биньямин Нетаньяху. Фото: netanyahu.org.i
Биньямин Нетаньяху. Фото: netanyahu.org.i

В Израиле перенесли церемонию приведения к присяге нового правительства, которое удалось сформировать по результатам выборов 2 марта. Такое решение принял премьер-министр Израиля Бильямин Нетяньяху, передает The Jerusalem Post.

В частности, Нетаньяху и лидер партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганц объявили, что церемония приведения к присяге нового правительства, которая должна была состояться сегодня, 14 мая, была перенесена на воскресенье, 17 мая.

Как передает ведомство, задержка возникла из-за протеста министерских кандидатов от партии Нетаньяху "Ликуд". Нетаньяху должен был объявить список своих министров в 18:00, но кандидаты "Ликуда" пожаловались на недостаточное количество министерских портфелей после коалиционного соглашения с другими фракциями в Кнессете.

В частности, министр регионального сотрудничества Цачи Ханегби и заместитель министра обороны Ави Дихтер, которых не пригласили встретиться с Нетаньяху по поводу их следующих ролей, объявили, что они бойкотируют приведение к присяге правительства, которое должно было состояться вечером 14 мая.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Израиле прошли "карантинные митинги" против политики Нетаньяху.

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