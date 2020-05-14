Бойко потребовал снизить коммунальные тарифы из-за падения цен на нефть и газ

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко заявил по итогам встречи с мэром Борисполя Анатолием Федорчуком, что коммунальные тарифы должны быть снижены из-за падения мировых цен на нефть и природный газ.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

На встрече также присутствовали народный депутат от ОПЗЖ Александр Качный, председатель фракции ОПЗЖ в Киевском областном совете Валерий Ксензенко, директор местного водоканала, руководитель теплосетей.

Как отметил Юрий Бойко, к нему часто обращаются люди с вопросами о разнице в коммунальных тарифах в разных городах. "И эта разница может быть очень большой. Например, по канализации в Василькове тариф 5 гривен за 1 куб. м, а в Тетиеве – 40 гривен. Тариф должен быть справедливым и таким, чтобы люди могли его платить", – сказал парламентарий.

По его словам, руководителей городов сегодня беспокоит возможное увеличение стоимости электроэнергии. "Этого допустить нельзя. Если это произойдет, то подорожание будет по всем направлениям – и вода, и тепло. Сегодня за счет мировых тенденций стоимость газа снизилась примерно на 30-35%, коммунальные тарифы уменьшились примерно на 20%, и эта тенденция должна сохраняться. Люди должны чувствовать уменьшение стоимости энергоносителей, чтобы не случилось так, что газ подешевел, а электрическая энергия подорожала, и они получили счета на неподъемные суммы", – подчеркнул сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Он также пояснил, что в городах с населением более 100 тыс. человек тарифы устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Идет искусственное затягивание с решением этого вопроса. Мы будем вмешиваться в эту ситуацию и требовать, чтобы НКРЭКУ принимала справедливые решения и тарифы уменьшались. Будем направлять усилия на то, чтобы коммунальные тарифы были снижены, снижена стоимость электроэнергии, и не было такого шока, как было несколько лет назад и продолжается последние 5 лет", – резюмировал Юрий Бойко.