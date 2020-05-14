подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.6 29.2
˟
14 мая 2020, четверг, 20:24 42
Верховная Рада и партии 2020-05-14T20:45:01+03:00
Українські Новини
Бойко потребовал снизить коммунальные тарифы из-за падения цен на нефть и газ

Бойко потребовал снизить коммунальные тарифы из-за падения цен на нефть и газ

Павел Твердохлиб
Юрий Бойко, Коммунальные тарифы, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко заявил по итогам встречи с мэром Борисполя Анатолием Федорчуком, что коммунальные тарифы должны быть снижены из-за падения мировых цен на нефть и природный газ.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

На встрече также присутствовали народный депутат от ОПЗЖ Александр Качный, председатель фракции ОПЗЖ в Киевском областном совете Валерий Ксензенко, директор местного водоканала, руководитель теплосетей.

Как отметил Юрий Бойко, к нему часто обращаются люди с вопросами о разнице в коммунальных тарифах в разных городах. "И эта разница может быть очень большой. Например, по канализации в Василькове тариф 5 гривен за 1 куб. м, а в Тетиеве – 40 гривен. Тариф должен быть справедливым и таким, чтобы люди могли его платить", – сказал парламентарий.

По его словам, руководителей городов сегодня беспокоит возможное увеличение стоимости электроэнергии. "Этого допустить нельзя. Если это произойдет, то подорожание будет по всем направлениям – и вода, и тепло. Сегодня за счет мировых тенденций стоимость газа снизилась примерно на 30-35%, коммунальные тарифы уменьшились примерно на 20%, и эта тенденция должна сохраняться. Люди должны чувствовать уменьшение стоимости энергоносителей, чтобы не случилось так, что газ подешевел, а электрическая энергия подорожала, и они получили счета на неподъемные суммы", – подчеркнул сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Он также пояснил, что в городах с населением более 100 тыс. человек тарифы устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Идет искусственное затягивание с решением этого вопроса. Мы будем вмешиваться в эту ситуацию и требовать, чтобы НКРЭКУ принимала справедливые решения и тарифы уменьшались. Будем направлять усилия на то, чтобы коммунальные тарифы были снижены, снижена стоимость электроэнергии, и не было такого шока, как было несколько лет назад и продолжается последние 5 лет", – резюмировал Юрий Бойко.

Больше новостей о: Юрий Бойко Коммунальные тарифы ОПЗЖ

Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков
Рада разрешила не платить единый соцвзнос временно неработающим ФОПам
Новости
Сытник подал иск в ЕСПЧ из-за штрафа 3,4 тыс. гривен за отдых в Ровенской области 20:42
Генерал-майор СБУ Шайтанов обжаловал арест 20:36 Дополнено
"ДНР" в марте арестовала подозреваемого в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines, - СМИ 20:25
Бойко потребовал снизить коммунальные тарифы из-за падения цен на нефть и газ 20:24
В Израиле "отложили" церемонию приведения к присяге нового правительства 20:23
больше новостей
Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет 08:30
Бензин на украинских АЗС продолжает дешеветь, с начала года цены обвалились почти на 20%, - АМКУ 20:58
В Киеве с 13 мая начинают работать 29 рынков. Где разрешена торговля 20:55
Неожиданная кандидатура: в "Слуге народа" рассказали, кого выдвинут на выборы мэра Киева 22:45
У Зеленского хотят обложить граждан новым налогом – "культурным сбором" 13:34
больше новостей
В центре Киева прошел митинг с требованием справедливого наказания для Микитася, - СМИ 18:26
Союз украинских предпринимателей просит правительство не допустить остановку атомных электростанций 13:22
Прошлая власть "дискредитировала действия миллионов верующих украинцев", – Трофимов 13:31
Российские соцсети станут доступны через сутки. В Раде собрали подписи для внеочередного заседания по вопросу 16:59
В Киеве заработали больше 30 продовольственных рынков. Опубликован список 06:30
больше новостей
В Минздраве назвали четыре главных критерия для ослабления карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok