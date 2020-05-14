У Рады выступили за очистку экономики от "карманных банков"

В день голосования за "антиколомойский" закон у здания Верховной Рады Украины прошла акция протеста. Активисты выступили с требованием очистить экономику Украины от так называемых карманных банков, созданных с целью легализации незаконных доходов и проведения финансовых сделок по преступным схемам.

Об этом сообщил политолог Андрей Золотарев.

Собравшиеся утверждают: прежде всего речь идет о таких банках, как "Аккордбанк", "РВС Банк", "Місто Банк", "Банк Альянс" и другие.

"Взять хотя бы "РВС Банк". Он был создан в конце августа 2015 года на базе неплатежеспособного "Омега банка", а уже в сентябре 2015 года НБУ установил, что он подлежит ликвидации! Однако суд заблокировал это решение. Как следствие – в отношении "РВС Банка" неоднократно фиксировалась незаконная деятельность, наносящая значительный ущерб экономике страны. И никто не понес за это ответственности", - подчеркнули активисты.

В качестве примера они приводят ситуацию, возникшую в апреле 2020 года – после того, как суд отказал банку в заявлении об обеспечении иска об отмене штрафа в 3 млн гривен, наложенного на него Нацбанком Украины в марте среди прочего за "ненадлежащее предотвращения легализации криминальных доходов/финансирование терроризма".

"Кроме того, в июле 2019 года этот банк своевременно не уведомил об операциях с ОВГЗ на сумму более 100 млн гривен. А немного раньше – в апреле – НБУ оштрафовал его на 3 млн гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. И вообще НБУ штрафует учреждение уже целых 2 года, что однозначно свидетельствует о том, что оно находится на грани банкротства", - уточнили активисты.

При этом они отметили: принятие закона позволяет относить подобные "РВС Банку" учреждения, у которых объем регулятивного капитала составляет 50% и меньше, к неплатежеспособным – "А у все того же "РВС Банка" этот капитал нестабилен, поскольку основной источник его формирования – залоговое имущество. А основные объекты имущества вообще находятся в судах".

"Страна нуждается в очистке от "карманных банков", буквально убивающих нашу экономику. И этот закон позволит наконец полноценно запустить реформу банковского сектора", - подытожили активисты.