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14 мая 2020, четверг, 17:20 1271
Судебная власть 2020-05-14T17:21:01+03:00
Українські Новини
От Офиса генпрокурора ГБР "курирует" зять топ-менеджера Курченко, – СМИ

От Офиса генпрокурора ГБР "курирует" зять топ-менеджера Курченко, – СМИ

Павел Твердохлиб
Сергей Курченко, ГБР, Офис Генпрокурора, Александр Панов, Александр Семиног
Офис генпрокурора. Фото из открытых источников
Офис генпрокурора. Фото из открытых источников

Исполняющим обязанности начальника департамента по надзору за деятельностью Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Панов является зятем бывшего топ-менеджера Сергея Курченко - Александра Семинога и может лоббировать интересы беглого олигарха в департаменте процессуального руководства по особо важным уголовным производствам.

Об этом сообщило интернет-издание "Комментарии".

По данным издания, департамент по особо важным производствам, который ранее был создан генеральным прокурором Русланом Рябошапкой для своего первого заместителя Виталия Касько, сегодня "курирует" "старший советник" генерального прокурора Александр Ватутин. Панов является "операционным" руководителем департамента в "теневом офисе" Ирины Венедиктовой.

Панов работает в органах прокуратуры с 2005 года, в 2017 году он был следователем по особо важным делам Харьковской областной прокуратуры, в 2018 году стал заместителем начальника второго следственного отдела СУ, а в 2019 году - прокурором отдела процессуального руководства в делах, которые расследует ГБР. Вначале 2020 года он был назначен начальником местной городской прокуратуры в Кропивницком.

В марте был назначен исполняющим обязанности начальника департамента по надзору за уголовными производствами, которые расследует ГБР. По мнению журналистов, карьерному продвижению Панова в Офисе генпрокурора мог способствовать его тесть - Александр Дмитриевич Семиног, известный в прошлом харьковский милиционер, а также бывший председатель наблюдательного совета ФК "Металлист" и экс-член набсовета "Реалбанка". Оба актива принадлежали в свое время беглому младоолигарху Сергею Курченко. Семиног - отец второй жены Панова, Оксаны, доцента кафедры административной деятельности полиции Харьковского национального университета внутренних дел.

В данный момент Александр Семиног - адвокат и ассоциированный партнер в адвокатском объединении Gestors, которое и после бегства Курченко продолжает представлять интересы его компаний в судах.

Издание также отметило, что Виталий Касько, который курировал этот департамент при Руслане Рябошапке, также не чужд интересам Сергея Курченко. Поскольку компания Arzinger, где Виталий работал до Революции достоинства, представляла, среди прочего, интересы компаний младоолигарха, в частности, как заявлял военный прокурор Константин Кулик, речь шла о выводе денег "семьи" на заграничные счета.

Журналисты также уточнили, что за последние несколько месяцев фамилия Курченко несколько раз всплывала рядом с именем генпрокурора Ирины Венедиктовой. Например, в средине февраля бывший народный депутат Татьяна Чорновол заявила, что Венедиктова, являясь на тот момент и.о. директора ГБР, покупала по заниженной цене недвижимость в Харькове у застройщика из группы Курченко.

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