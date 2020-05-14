подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.6 29.2
˟
  • Новости
  • Политика
  • Финансируемые Западом активисты критикуют главу МОЗ Степанова, так как он не из их "орбиты", - Карасев
14 мая 2020, четверг, 16:35 1571
Политика 2020-05-14T17:30:02+03:00
Українські Новини
Финансируемые Западом активисты критикуют главу МОЗ Степанова, так как он не из их "орбиты", - Карасев

Финансируемые Западом активисты критикуют главу МОЗ Степанова, так как он не из их "орбиты", - Карасев

Ярина Вацяк
Карасев Вадим.
Карасев Вадим.

Так называемые "соросята" активно атакуют любую инициативу Министерства здравоохранения и лично министра Максима Степанова, поскольку он не из их “орбиты”. Такое мнение высказал эксперт Вадим Карасьов на своей страничке в Facebook.

“Обращали ли вы внимание, что так называемые активисты, которых финансирует Запад, их еще называют соросята, всегда уделяют особое внимание деятельности Министерства здравоохранения. И если министр не из их “орбиты”, то все ресурсы активно атакуют как любую инициативу, так министерство в целом и лично министра. Не стал исключением и новый министр здравоохранения  Максим Степанов”, - говорится в сообщении.

Вадим Карасьов напомнил, что сначала Максима Степанова критиковали за “недостаточно жесткий карантин”, потом за закупку защитных костюмов по завышенной стоимости.

“По итогу, правда, выяснилось, что речь шла об абсолютно разных видах защитных костюмов с разной степенью защиты. Их цена в мире вообще колеблется от 30 гривен до 50 тысяч гривен, в зависимости от степени защиты и назначения”, - отметил эксперт.

Сейчас же, по словам Вадима Карасьова, главу МОЗ критикуют за “затяжной карантин”,  пересмотр медицинской реформы, за слишком длительный аудит медицинской системы.

“Это при том, что западные аудиторы в свое время говорили, что им, только для того, чтобы просчитать “стоимость медицины” в стране и провести глубинный аудит, необходимо 6-9 месяцев. Но мы пока живем по правилам “кто громче крикнет”, тот и молодец”, - считает эксперт.

При этом он не исключает, что если будет новая вспышка коронавируса в стране, то Кабмин в целом и МОЗ в частности начнут обвинять в том, что карантин был отменен слишком рано.

“Это при всем при том, что никаких “перемог” пока так называемые прозападные активисты были на рулях украинской медицины не было. За целых три года чуда не произошло, систему не реформировали, сотен больниц не построили, всех пациентов не вылечили, а врачам зарплаты не подняли. Простые украинцы не ощутили никаких улучшений за три года их управления медициной, об этом свидетельствуют все соцопросы”, - добавил эксперт.

 

Больше новостей о:

Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков
Рада разрешила не платить единый соцвзнос временно неработающим ФОПам
Новости
В клинике сообщили, что количество младенцев, которых не могут забрать иностранцы, может вырасти до тысячи 17:39
С 16 мая в Греции откроют более 500 пляжей для посещения 17:30
Гривна на межбанке растет третий день подряд 17:25
От Офиса генпрокурора ГБР "курирует" зять топ-менеджера Курченко, – СМИ 17:20
НБУ разработал мобильное приложение для считывания ID-карт и загранпаспортов 17:12
больше новостей
Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет 08:30
Бензин на украинских АЗС продолжает дешеветь, с начала года цены обвалились почти на 20%, - АМКУ 20:58
Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ 18:34
В Киеве с 13 мая начинают работать 29 рынков. Где разрешена торговля 20:55
Неожиданная кандидатура: в "Слуге народа" рассказали, кого выдвинут на выборы мэра Киева 22:45
больше новостей
Союз украинских предпринимателей просит правительство не допустить остановку атомных электростанций 13:22
Российские соцсети станут доступны через сутки. В Раде собрали подписи для внеочередного заседания по вопросу 16:59
В Киеве заработали больше 30 продовольственных рынков. Опубликован список 06:30
Зарплата госсекретаря Мининфраструктуры почти в 7 раз выше, чем у министра Криклия 06:00 Документ
Зеленский болезненно отреагировал на скандал с братом Ермака, — Трофимов 17:56
больше новостей
В Минздраве назвали четыре главных критерия для ослабления карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok