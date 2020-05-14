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14 мая 2020, четверг, 17:03 137
Экономика 2020-05-14T17:15:01+03:00
Українські Новини
Дефицит маневренных мощностей можно полностью покрыть до 2026 года, — Сирота

Дефицит маневренных мощностей можно полностью покрыть до 2026 года, — Сирота

Валерия Драгомирова

Глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота убежден, что достройка Днестровской, Каневской и других ГАЭС до 2026 года покроет дефицит маневренных мощностей.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Сегодня дефицит маневренных мощностей составляет около 2 тыс МВт. Если альтернативная энергетика будет развиваться, то будет необходимо дополнительно еще 1 тыс МВт. Если мы достроим Днестровскую и Каневскую ГАЭС мы практически сможем покрыть дефицит, который есть сегодня. Но если будет развиваться альтернативная энергетика такими же темпами, то этого будет недостаточно", - сказал Сирота.

По его словам, долю гидроэнергетики можно увеличить за счет достройки проектов, которые утверждены стратегией развития до 2026 года.

"Достроить Каневскую ГАЭС, Днестровскую и Каховскую. И это покроет дефицит. На это нужно 6 лет,- подчеркнул он

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