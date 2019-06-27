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27 июня 2019, четверг, 10:24 220
Судебная власть 2019-06-27T10:28:06+03:00
Українські Новини
Кабмин отстранил председателя Госрезерва Мосийчука от должности

Кабмин отстранил председателя Госрезерва Мосийчука от должности

Кабинет Министров отстранил председателя Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука от исполнения обязанностей на время осуществления дисциплинарного производства.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина № 452-р от 26 июня, передают Українські Новини.

Данное распоряжение было принято правительством в ходе заседания в среду, 26 июня.

В свою очередь Мосийчук на своей странице в социальной сети Facebook написал, что связывает свое отстранение с разоблачением тендерных сделок ООО "Столичний млин", борьбой с попытками убрать из подчинения Госрезерва НИИ "Ресурс" и прочей деятельностью.

Он заявил, что намерен отстаивать свою позицию в суде.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении председателя Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука, которому прямо в аэропорту вручили обвинительный акт, в нанесении убытков на 6 млн гривен.

Ранее Мосийчуку суд избрал личное обязательство и обязал сдать загранпаспорт.

Кроме того, НАБУ закрыло дело о растрате имущества в 2015-2017 чиновниками Госрезерва.

Больше новостей о: Кабмин Госрезерв Вадим Мосийчук

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