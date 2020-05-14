Власть самоизолировалась и пустила все на самотек, – Бойко

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко, комментируя действия власти в период экономического кризиса и эпидемии коронавируса COVID-19, заявил, что правительство пустило все на самотек и "самоизолировалось".

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Программы деятельности правительства нет. Буклет с лозунгами на 6 страничках о неизменности курса на вступление в ЕС и НАТО в период эпидемии и кризиса – это просто издевательство. Антикризисной программы нет. Чиновники только констатируют, что дыра в бюджете растет. ВВП падает с ускорением, в энергетике катастрофа долгов и неплатежей. До сих пор не рассчитались с медиками за апрель. А они только сейчас обещают, что созданием 500 тыс. рабочих мест займется Межведомственная группа по координации мероприятий по способствованию трудоустройству граждан. Предварительное решение – занять работников сектора услуг на строительстве дорог, в сфере благоустройства и сельском хозяйстве. Вместо экстренных мер для предотвращения социального и экономического краха правительство занято только одним – наблюдает, как рушится здание национальной экономики", – подчеркнул Бойко.

Более того, они категорически не хотят слышать проблемы людей.

"Под Кабмином протестует малый и средний бизнес, который не видит государственной помощи и поддержки. Протестуют аграрии, требуя, чтобы власть обратила внимание на засуху, риск потери урожая, разорения фермеров и грядущий рост цен на продукты питания. Протестуют перевозчики, которым в отличие от их европейских коллег до сих пор запрещают работать. Люди требуют решить вопрос с детскими садами, городским общественным транспортом. А что делает правительство? В очередной раз собираются реформировать таможню – до сентября взять на работу "новых лиц" и обеспечить их бонусами. Вместо адекватного анализа ситуации с эпидемией и конкретного плана выхода страны из карантина – разрешение собираться на улице по 8 человек, а за столиком кафе – по 4. Видимо эти цифры брали оттуда же, откуда и 500 тыс. рабочих мест. А если в компании будет 9 человек или 5 за столиком, то что? Оштрафуют, а кафе – закроют", – отметил он.

По словам сопредседателя фракции ОПЗЖ, уже совершенно ясно, что никакие кадровые перестановки власти не помогают, и как ни рассаживаются эти "музыканты", управлять страной они не в состоянии.

"Пускать все на самотек и оставлять страну в полном распоряжении очередных "молодых лиц" категорически нельзя. ОПЗЖ будет добиваться создания парламентской комиссии для полного и всестороннего расследования работы власти в период карантина. Чиновники должны понимать, что каждое решение им придется обосновать и за каждую потраченную гривну – ответить", – подчеркнул Юрий Бойко.

Сопредседатель партии напомнил, что ОПЗЖ предложила власти готовый Антикризисный план, который необходимо было реализовать сразу после начала эпидемии.