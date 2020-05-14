НБУ разрешил дистанционно решать вопросы о лицензировании

Национальный банк разрешил дистанционно обращаться в НБУ с вопросами относительно лицензирования, которые ранее привели в соответствие с законом о валюте.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

"Национальный банк заботится об удобстве взаимодействия с участниками рынка, поэтому предоставляет возможность дистанционно обращаться с вопросами о лицензировании. Заявители или потенциальные заявители отныне могут обратиться в Нацбанк с вопросами о лицензировании банков, выдаче лицензий на перевод средств в гривне без открытия счетов, на осуществление валютных операций, на предоставление банкам услуг по инкассации или с вопросом о регистрации участников платежного рынка", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на вебсайте НБУ появилась специальная форма "Задать вопрос о лицензировании".

"Если у клиента есть вопросы о пакете документов для получения лицензии, о статусе уже поданного пакета документов, хотите уточнить подходы регулятора или есть предложения, теперь можно обращаться онлайн. Это сэкономит вам время и ускорит получение ответа на свой вопрос", - подчеркнули в Нацбанке.

Отмечается, в обращении нужно указать: свои данные, место регистрации или местонахождения, контактный номер и адрес электронной почты; перечень вопросов; обоснование потребности в обсуждении; процесс, который касается обращения.

К обращению также нужно добавить сканированные копии документов по вопросу и документы, подтверждающие полномочия представителей.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин утвердил порядок выдачи лицензий в электронном виде.

Также сообщалось о том, что НБУ вводит выдачу украинцам валютных лицензий в электронной форме.