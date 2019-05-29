НБУ привел нормы положения о лицензировании банков в соответствие с законом о валюте

Национальный банк привел нормы положения о лицензировании банков в соответствие с Законом Украины "О валюте и валютных операциях" и усовершенствовал отдельные процедуры лицензирования банков.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В частности, исключены нормы о генеральных лицензиях на осуществление валютных операций; уточнен порядок расчета собственных средств физических лиц; уточнен перечень информации, которую ежегодно должны подавать владельцы существенного участия; определены случаи приостановления течения сроков рассмотрения документов о согласовании руководителей банка; определена форма бланка банковской лицензии.

Указанные изменения утверждены постановлением правления Национального банка от 27 мая 2019 года №72 "Об утверждении Изменений к Положению о лицензировании банков".

Документ вступает в силу с 29 мая 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, 24 февраля Национальный банк пересмотрел подходы к лицензированию операций физических лиц по размещению средств на зарубежных счетах и осуществление инвестиций за пределы Украины.