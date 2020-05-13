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  • "Платформа Бойко" назвала неконституционным продление запрета на российские соцсети
13 мая 2020, среда, 20:04 46
Политика 2020-05-13T20:12:29+03:00
Українські Новини
"Платформа Бойко" назвала неконституционным продление запрета на российские соцсети

"Платформа Бойко" назвала неконституционным продление запрета на российские соцсети

Сергей Паламаренко
Президент Украины, Владимир Зеленский, Юрий Бойко, ОПЗЖ, Запрет соцсетей
Оппозиционная платформа - За жизнь (ОПЗЖ). Фото: platform.org.ua
Оппозиционная платформа - За жизнь (ОПЗЖ). Фото: platform.org.ua

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) считает, что продление запрета в Украине российских социальных сетей и средств массовой информации является неконституционным.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Как говорится в заявлении партии, завтра, 14 мая, Президент Украины Владимир Зеленский намерен подписать указ о продлении запрета на российские социальные сети.

"По мере того, как новая власть теряет доверие и уважение граждан, она все чаще использует давление и запугивание в качестве своих главных аргументов. Вместо того, чтобы снимать неразумные ограничения, представители власти пытаются только расширить их список, закрыть вообще любой канал информации, который не могут контролировать. "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает продление запрета на российские социальные сети и СМИ продолжением антиконституционной политики цензуры и ограничений на свободу слова. Эти запреты бессмысленны и не вернут Президенту ни доверия, ни уважения граждан", - сказано в заявлении ОПЗЖ.

Оппозиционеры напомнили, что в апреле 2019 года тогдашний кандидат в Президенты Владимир Зеленский заявлял о бессмысленности запретов российских социальных сетей, которые вынуждены обходить украинские граждане. Говорил об избирательном подходе к применению ограничений, о недопустимости вмешательства правительства в деятельность средств массовой информации, в культурную жизнь. Рассуждал о необходимости создания альтернативы, прежде чем, вводить запрет.

В партии уточнили, что Зеленский под давлением радикалов и партии войны позабыл все свои здравые высказывания и большинство предвыборных обещаний.

"Необходимо консолидировать общество, а не разобщать его запретами. Вести диалог с людьми, а не запрещать им общаться. Мы будем добиваться снятия запрета на использование любых социальных сетей, отмены цензуры и ограничений свободы слова. Украине нужна демократическая власть, которая будет говорить народу правду без блокировок, запугиваний и вранья", - подчеркнули в ОПЗЖ.

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