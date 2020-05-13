"Платформа Бойко" назвала неконституционным продление запрета на российские соцсети

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) считает, что продление запрета в Украине российских социальных сетей и средств массовой информации является неконституционным.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Как говорится в заявлении партии, завтра, 14 мая, Президент Украины Владимир Зеленский намерен подписать указ о продлении запрета на российские социальные сети.

"По мере того, как новая власть теряет доверие и уважение граждан, она все чаще использует давление и запугивание в качестве своих главных аргументов. Вместо того, чтобы снимать неразумные ограничения, представители власти пытаются только расширить их список, закрыть вообще любой канал информации, который не могут контролировать. "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает продление запрета на российские социальные сети и СМИ продолжением антиконституционной политики цензуры и ограничений на свободу слова. Эти запреты бессмысленны и не вернут Президенту ни доверия, ни уважения граждан", - сказано в заявлении ОПЗЖ.

Оппозиционеры напомнили, что в апреле 2019 года тогдашний кандидат в Президенты Владимир Зеленский заявлял о бессмысленности запретов российских социальных сетей, которые вынуждены обходить украинские граждане. Говорил об избирательном подходе к применению ограничений, о недопустимости вмешательства правительства в деятельность средств массовой информации, в культурную жизнь. Рассуждал о необходимости создания альтернативы, прежде чем, вводить запрет.

В партии уточнили, что Зеленский под давлением радикалов и партии войны позабыл все свои здравые высказывания и большинство предвыборных обещаний.

"Необходимо консолидировать общество, а не разобщать его запретами. Вести диалог с людьми, а не запрещать им общаться. Мы будем добиваться снятия запрета на использование любых социальных сетей, отмены цензуры и ограничений свободы слова. Украине нужна демократическая власть, которая будет говорить народу правду без блокировок, запугиваний и вранья", - подчеркнули в ОПЗЖ.