Обвинения, которые культивируются противниками действующего видение медицинской реформы - это лишь попытка помешать проведению анализа, который инициировал Минздрав. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова на своей странице в Facebook.

"Аудит, который мы сейчас проводим - это всесторонний анализ медреформы и медицины. Мы не только проверяем бухгалтерские учеты, мы анализируем, как в целом работает вся система и обнаруживаем ее слабые стороны. Поэтому обвинения и упреки, которые культивируются некоторыми противниками действующего видение медицинской реформы - это не более чем попытки помешать проведению нашего анализа ", - отметила Светлана Шаталова.

Она также добавила, что единственная цель этого анализа - это оценить качество управления процессов, происходит во всех системе здравоохранения и соответственно отреагировать.

"Без этого невозможно говорить, об эффективном дальнейшем внедрении реформы. Иначе невозможно сделать выводы и понять, какие конкретные элементы системы должны быть изменены, улучшены или вообще переработаны", - подчеркнула заместитель министра.

По ее словам, сейчас Минздрав сконцентрировался на принципе формирования тарифов и на модели спасения тех медицинских отраслей, которые не были учтены предыдущим видением медицинской реформы.

"У нас достаточно информации из разных источников, от медицинских учреждений и врачей, чтобы говорить о том, что действующие тарифы - не соответствуют реальной стоимости этих услуг. Мы также сейчас разрабатываем модель, которая позволила бы обеспечить функционирование медицинских учреждений, которые сейчас оказались "за бортом" медицинской реформы. Речь о тубдиспансерах, профильной психиатрической помощи, реабилитации, узкоспециализированных учреждениях, районных больницах, инфекционных больницах .... Это кропотливая и длительная работа, но ее необходимо выполнить", - подчеркнула Шаталова.

Кроме этого, эпидемия коронавируса, по ее мнению, доказала, что определенные проблемы в системе здравоохранения есть даже в тех странах, которые мы привыкли считать передовыми и развитыми.

"Поэтому сейчас мы должны приложить все усилия, что исправить те недостатки, которые существуют в медицинской реформе. В противном случае нам придется столкнуться с последствиями этих ошибок в будущем. И это случится в самое ответственное время. Поэтому мы не имеем права сейчас закрывать глаза на те недостатки реформы, их надо своевременно ликвидировать ", - подытожила Светлана Шаталова.