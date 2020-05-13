подписаться на рассылку
26.6 27
28.65 29.25
˟
13 мая 2020, среда, 19:47 660
Финансы 2020-05-13T20:30:02+03:00
Українські Новини
И.о. председателя ГФС Солодченко намерен изменить название и философию налоговой милиции

И.о. председателя ГФС Солодченко намерен изменить название и философию налоговой милиции

Сергей Паламаренко
Налоговая милиция, ГФС Украины, Сергей Солодченко
Сергей Солодченко. Фото: sfs.gov.ua
Сергей Солодченко. Фото: sfs.gov.ua

Государственная фискальная служба (ГФС) Украина меняет свое название, и внедряет новые методы работы с бизнесом.

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя ГФС Сергей Солодченко во время сегодняшней онлайн-встречи с представителями Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

По его словам, сегодня существует объективная необходимость инициировать переименование ГФС в Службу налоговых расследований, которая будет действовать до создания принципиально нового государственного органа, который будет заниматься борьбой с финансовыми преступлениями.

"У меня есть большое желание изменить устоявшиеся годами подходы в работе налоговой милиции. Речь идет не только об изменении названия, но и об изменении философии работы", - отметил руководитель ведомства.

Также глава ГФС подчеркнул, что ему не безразлично мнение предпринимателей по поводу изменений, ведь они являются движущей силой процесса.

"Мне интересно мнение бизнеса о необходимости таких изменений. Это на самом деле решит многие проблемные вопросы, среди которых и позиционирование службы. Ведь нас до сих пор путают с ГНС (Государственной налоговой службой) или по ГТС (Государственной таможенной службой), что создает дополнительные осложнения", - прокомментировал Солодченко.

Участники веб-конференции поддержали руководителя ГФС и сошлись во мнении, что основной задачей деятельности налоговой милиции должна оставаться борьба с экономическими правонарушениями.

В свою очередь Солодченко выразил готовность присоединиться к общему обработки законодательных норм, защищающих интересы легального бизнеса и создающих справедливую конкуренцию на рынке. В частности, к обсуждению целесообразности введения законопроекта об электронной коммерции.

Больше новостей о: Налоговая милиция ГФС Украины Сергей Солодченко

СНБО продлил запрет на русские соцсети, хотя перед выборами Зеленский обещал поступить иначе
Расслабляться нельзя: Зеленский рассказал о втором этапе смягчения карантина
Новости
ФБР обвиняет Китай в попытках украсть результаты исследований по коронавирусу 20:20
Минекоенерго разработало топливный баланс, - Буславец 20:10
Зеленский назначил глав управлений СБУ в Киевской, Одесской и Житомирской областях 20:09
"Платформа Бойко" назвала неконституционным продление запрета на российские соцсети 20:04
Все упреки против анализа медицинской системы провоцируются противниками медреформы, - Светлана Шаталова 19:54
больше новостей
Доллар по 30 - оптимистичный сценарий, - экономист 05:50
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Бензин на украинских АЗС продолжает дешеветь, с начала года цены обвалились почти на 20%, - АМКУ 20:58
Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ 18:34
больше новостей
Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины 22:26
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Средневзвешенную стоимость электроэнергии "Энергоатома" нужно повысить на 58%, - Буславец 20:38
Зеленский болезненно отреагировал на скандал с братом Ермака, — Трофимов 17:56
больше новостей
Кабмин ослабил ограничения для посещения летних террас ресторанов и разрешил гулять небольшими группами
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok