И.о. председателя ГФС Солодченко намерен изменить название и философию налоговой милиции

Государственная фискальная служба (ГФС) Украина меняет свое название, и внедряет новые методы работы с бизнесом.

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя ГФС Сергей Солодченко во время сегодняшней онлайн-встречи с представителями Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

По его словам, сегодня существует объективная необходимость инициировать переименование ГФС в Службу налоговых расследований, которая будет действовать до создания принципиально нового государственного органа, который будет заниматься борьбой с финансовыми преступлениями.

"У меня есть большое желание изменить устоявшиеся годами подходы в работе налоговой милиции. Речь идет не только об изменении названия, но и об изменении философии работы", - отметил руководитель ведомства.

Также глава ГФС подчеркнул, что ему не безразлично мнение предпринимателей по поводу изменений, ведь они являются движущей силой процесса.

"Мне интересно мнение бизнеса о необходимости таких изменений. Это на самом деле решит многие проблемные вопросы, среди которых и позиционирование службы. Ведь нас до сих пор путают с ГНС (Государственной налоговой службой) или по ГТС (Государственной таможенной службой), что создает дополнительные осложнения", - прокомментировал Солодченко.

Участники веб-конференции поддержали руководителя ГФС и сошлись во мнении, что основной задачей деятельности налоговой милиции должна оставаться борьба с экономическими правонарушениями.

В свою очередь Солодченко выразил готовность присоединиться к общему обработки законодательных норм, защищающих интересы легального бизнеса и создающих справедливую конкуренцию на рынке. В частности, к обсуждению целесообразности введения законопроекта об электронной коммерции.