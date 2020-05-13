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13 мая 2020, среда, 18:56 424
Политика 2020-05-13T19:00:01+03:00
Українські Новини
Черниговская область удерживает лидерство в Украине по количеству объектов природно-заповедного фонда, - глава

Черниговская область удерживает лидерство в Украине по количеству объектов природно-заповедного фонда, - глава Черниговской ОГА Прокопенко

Надежда Комендантова
Заповедник, Андрей Прокопенко, Черниговская ОГА
Андрей Прокопенко. Фото: пресс-служба ЧОГА
Андрей Прокопенко. Фото: пресс-служба ЧОГА

Вчера, 12 мая, в Черниговской области, решением сессии областного совета по инициативе облгосадминистрации создано пять новых объектов природно-заповедного фонда (ПЗФ). На сегодняшний день Черниговщина держит первенство в Украине - в области насчитывается 674 объектов ПЗФ. По этому показателю второе и третье место занимают Тернопольская и Черкасская области соответственно.

По словам председателя ОГА Андрея Прокопенко, расширение сети объектов природно-заповедного фонда является составной Стратегии устойчивого развития Черниговской области и выполняет функцию как охраны окружающей среды, так и развития туризма в одну из самых зеленых областей Украины.

Так, в частности, на территории Прилуцкого района создан ландшафтный заказник "Засенкове". Эта территория является исторической и природной достопримечательностью Прилуцкого, которая была создана как парк еще в 1873 году. Данная местность является значительным центром распространения редких краснокнижных растений: ландыши лесной, подснежников лесных, подснежники белых.

В Репкинском районе создан гидрологический заказник "Верхний Болгач". Естественное озеро, в 10-13 веках было составной частью водного торгово-транспортного пути Любеч-Киев и является регулятором гидрологического режима. На этой территории растут краснокнижные виды растений - сальвиния плавающая и те, которые занесены в Зеленую книгу Украины: кувшинка белая, кувшины желтые. Озеро важно еще и тем, что сохраняет биологическое и ландшафтное разнообразие территории.

Также в Репкинском районе - ботанические памятники природы "Лизуноворуднянськи дубы" и "Бурковщинський дуб". Обе достопримечательности - это вековые дубы, которым более 300 лет и которые несут в себе не только природоохранную, но и научную ценность.

В Козелецком районе создан орнитологический заказник "Кулик", площадью 85 гектаров. Это пойменная территория Десны, которая является местом гнездования птиц, охраняемых Красной книгой Украины и занесены в Бернской конвенции. Там гнездятся такие краснокнижные птицы как кулик-сорока, малая крачка, коршун черный, сорокопут серый. Во время сезонных миграций регистрируются аист черный, орлан-белохвост, серая утка, гоголь, малый подорлик, змееяд, сова болотная и многие другие. Присутствуют виды животных из Европейского Красного списка и международного Красного списка МСОП.

Кроме птиц, сосредоточено богатое разнообразие других видов животных, к примеру, червонокнижна пчела-плотник и ряд других видов, охраняемых Бернской конвенцией.

Совместными усилиями храним и развиваем природу Черниговщины, - отметил Андрей Прокопенко.

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