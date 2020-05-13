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13 мая 2020, среда, 19:07 19
СМИ 2020-05-13T19:14:39+03:00
Українські Новини
После карантина возобновила выход печатная версия газеты "КП в Украине"

После карантина возобновила выход печатная версия газеты "КП в Украине"

Сергей Паламаренко
Карантин, Печатный выпуск, КП в Украине, Оксана Богданова, Еженедельник
Печатная версия газеты. Фото: Facebook
Печатная версия газеты. Фото: Facebook

Главный редактор издания "КП в Украине" Оксана Богданова сообщила, что печатная версия газеты возобновила выход после карантина пока в режиме еженедельника.

Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Печатная версия "КП" в Украине возвращается! Друзья, уважаемые читатели! Два месяца жесткого карантина лишили нас возможности 4 раза в неделю делать для вас газету. Все это время мы не переставали работать и максимально наполняли новостями, статьями и расследованиями наш сайт www.kp.ua. Понимая при этом – выбор должен быть всегда. Кому-то удобнее быть с нами в виртуальном пространстве, кто-то больше привык и не представляет жизни без шуршащих, пахнущих свежей типографской краской, газетных страниц. И этот выбор, после ослабления карантина, вновь появился.

Мы соскучились! Мы возвращаемся! Уже с четверга, 14 мая, ищите "КП в Украине" в точках продаж и, поверьте, мы вас не разочаруем!" - сказано в сообщении.

"И о хороших новостях. Уже отпечатались. Завтра в киоске. Пока еженедельник. С 22 надеемся вернуться в ежедневный режим", - написала Богданова.

Также в издании уточнили, что продлили подписной период на издания, недополученные из-за карантинных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса COVID-19.

Кроме того, по вопросам компенсации и выходов подписчиков попросили обращаться в отдел подписки по номерам телефонов (044) 207-97-25, (044) 207-97-19, (044) 207-97-22.

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