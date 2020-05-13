"Свобода" требует от Кличко отчет относительно незаконного строительства и коррупционных скандалов

ВО "Свобода" в Киевсовете требует от председателя Киевской городской государственной администрации предоставить отчет о расходах бюджетных средств во время карантина, разгула незаконного строительства и коррупционных скандалов в окружении городского главы. Об этом сообщают официальные представители партии в Facebook.

"Свобода" требует рассмотреть на ближайшем заседании постоянной комиссии КГС по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции отчет председателя КГГА Виталия Кличко относительно расходования бюджетных средств во время карантина. Второе. Отчет по преступного попустительства и/или бездействия городских властей в вопросах произвольных незаконных строительных работ во время карантина. Третье. Информации о многочисленных коррупционных скандалах в окружении главы КГГА, в частности его заместителей ", - говорится в сообщении.

В "Свободе" отмечают, что со времени введения карантина и проведения внеочередного заседания КГС председатель КГГА Виталий Кличко ни разу несмотря на обещания не собрал согласительный совет и в ручном режиме руководил городом.

"Следовательно, по нашему убеждению, председатель КГГА несет персональную ответственность за расходы бюджетных средств, строительную вакханалию и многочисленные коррупционные скандалы в окружении. Надеемся увидеть Виталия Кличко на нашем следующем заседании. Поговорить есть о чем", - констатируется в сообщении.