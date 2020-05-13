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13 мая 2020, среда, 18:06 743
Политика 2020-05-13T18:45:01+03:00
Українські Новини
"Свобода" требует от Кличко отчет относительно незаконного строительства и коррупционных скандалов

"Свобода" требует от Кличко отчет относительно незаконного строительства и коррупционных скандалов

Елена Новикова
ВО
ВО "Свобода". Фото: Facebook

ВО "Свобода" в Киевсовете требует от председателя Киевской городской государственной администрации предоставить отчет о расходах бюджетных средств во время карантина, разгула незаконного строительства и коррупционных скандалов в окружении городского главы. Об этом сообщают официальные представители партии в Facebook. 

"Свобода" требует рассмотреть на ближайшем заседании постоянной комиссии КГС по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции отчет председателя КГГА Виталия Кличко относительно расходования бюджетных средств во время карантина. Второе. Отчет по преступного попустительства и/или бездействия городских властей в вопросах произвольных незаконных строительных работ во время карантина. Третье. Информации о многочисленных коррупционных скандалах в окружении главы КГГА, в частности его заместителей ", - говорится в сообщении.

В "Свободе" отмечают, что со времени введения карантина и проведения внеочередного заседания КГС председатель КГГА Виталий Кличко ни разу несмотря на обещания не собрал согласительный совет и в ручном режиме руководил городом.

"Следовательно, по нашему убеждению, председатель КГГА несет персональную ответственность за расходы бюджетных средств, строительную вакханалию и многочисленные коррупционные скандалы в окружении. Надеемся увидеть Виталия Кличко на нашем следующем заседании. Поговорить есть о чем", - констатируется в сообщении.

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