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13 мая 2020, среда, 17:35 16
Жизнь 2020-05-13T18:30:03+03:00
Українські Новини
Самый большой кинофестиваль для детей и подростков "Чилдрен Кинофест" объявил программу

Самый большой кинофестиваль для детей и подростков "Чилдрен Кинофест" объявил программу

Елизавета Кесельман
Фестиваль, ЧилдренКинофест, Онлайн-фестиваль, Кинофест
"Чилдрен Кинофест". Фото: childrenkinofest.com

VII Фестиваль искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест", который из-за карантина пройдет онлайн, обнародовал программу, в которую вошло семь фильмов для зрителей от 4 лет, отобранных на крупнейших европейских кинофорумах. Победителя фестиваля определяет его аудитория – после просмотра фильмов. Об том говорится в сообщении пресс-службы сайта. 

Украину в конкурсной программе фестиваля представляет фантастическая приключенческая лента "Фокстер &Макс" Анатолия Матешко (производства Pronto film). Главный герой фильма, двенадцатилетний школьник Макс находит баллончик с нанокрасками, и рисует граффити собаки. Неожиданно рисунок оживает и превращается в пса-наноробота с супервозможностями.

Для старшей аудитории Чилдрен Кинофест предлагает веселое путешествие на рок-фестиваль в Норвегии – с подростками-героями роуд-муви "Лос Бандо", которое претендовало на получение "Хрустального медведя" за лучший художественный фильм для юношества на Берлинском кинофестивале.

В программе Чилдрен Кинофеста покажут два анимационных фильма. Маленьких зрителей ждет "Сипсик – кукла-друг" – экранизация знаменитой серии рассказов, которая стала символом детской литературы Эстонии. "Гол!" – лента, созданная в лучших традициях британской анимации, о маленьком кротенке, который мечтает стать футболистом, а не шахтером, как все его родственники.

Также в программу вошли немецкое фэнтези "Тим Талер, или Проданный смех", австралийский семейный фильм "Мой друг мистер Персиваль" и нидерландско-немецкая драма "Салон красоты Роми".

Специальным событием ко Дню защиты детей (1 июня), организованным фестивалем совместно с Новым каналом, станет онлайн-премьера победителя Чилдрен Кинофеста прошлого года – анимационного фэнтези "Украденная принцесса" Олега Маламужа (производства студии Animagrad). Хитовая украинская лента рассказывает историю дочери киевского князя, похищенной злым колдуном, и странствующего музыканта, который пытается ее спасти. Роли в фильме озвучили Алексей Завгородний, Надя Дорофеева, Сергей Притула, Юрий Горбунов и посол Чилдрен Кинофеста 2019 Олег "Фагот" Михайлюта. На сайте фестиваля фильм можно будет посмотреть с 1 по 7 июня включительно.

Ретроспективным показом фестиваля станет подборка фильмов Жоржа Мельеса – одного из основателей мирового кинематографа, первого в истории автора спецэффектов и монтажных фокусов.

В рамках фестиваля уже в четвертый раз состоится Конкурс детских фильмов. По традиции, победителей определят жюри украинских кинематографистов – продюсерка и директорка Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, звезда сериала "Первые ласточки" актер Максим Самчик и аниматор Олег Маламуж, автор фильма "Украденная принцесса". Зрителям показа детских короткометражных фильмов также предложат проголосовать онлайн и выбрать победителя в номинации "Приз зрительских симпатий" – авторы лучшего фильма в этой категории получат 10 тысяч гривен. Финалистов объявят 19 мая.

Как сообщали Українські Новини, почетным послом на фестивале "Чилдрен Кинофест" станет фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк.

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