Сотрудник УГО схватил за руку журналиста, снимавшего кортеж Зеленского

Во время того, как журналист Владислав Бовтрук снимал кортеж Президента Украины Владимира Зеленского, который выезжал от здания парламента, его оттолкнул сотрудник Управления государственной охраны (УГО). Соответствующие кадры видеосъемки опубликованы в Telegram-канале "Политика страны".

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

Сотрудник УГО схватил за руку журналиста и попытался помешать ему заснять проезд. Мужчина не представился на вопрос журналиста и не отвечал, когда Владислав Бовтрук спросил его, из какого ведомства охранник.

Редакция расценивает этот поступок как явное препятствование журналистской деятельности.

Такое поведение среди работников Президента замечено не в первый раз. Так, еще в начале сентября прес-секретарь Президента Зеленского Юлия Мендель попыталась оттолкнуть журналиста "Схем", который обратился с вопросом к Президенту.

Тогда Зеленский оправдал ее поведение, заявив, что журналист "Схем" вел себя слишком активно и нарушал личное пространство и Юлии, и его - "тыкал в лицо микрофоном".