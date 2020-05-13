Временный глава Офиса финансового контроля Геннадий Плис может провалить испытательный срок, — СМИ

Временно исполняющий обязанности председателя Госаудитслужбы (Офиса финансового контроля) Геннадий Плис может быть досрочно уволен со своей должности. Сначала планировалось, что он пробудет на посту до конца карантина. Но, несмотря на все, увольнение может состояться и раньше. Причина – в желании ведомства заблокировать приоритетный проект "Большая стройка" президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает "24 канал".

Государственная аудиторская служба Украины, которая с недавних пор реорганизуется в Офис финансового контроля – это единственный орган в вертикали исполнительной власти, который контролирует эффективность использования средств налогоплательщиков и при этом уполномочен требовать разрыва контрактов и блокировать финансовые проводки. Но Кабмину важно иметь на этой должности максимально профессионального и незапятнанного специалиста, чтобы не быть заподозренными в желании скрыть собственные финансовые недостатки.

За период работы Плиса на должности председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации в 2012-2013 гг., фининспекция выявила хищений на 164 млн грн. Тем не менее, это не помешало назначить Плиса первым замом главы КГГА в 2016-2017 гг., где он попал в скандал с выводом денег с полукомуннального банка "Хрещатик".

Далее в 2018 году Плис стал заместителем госсекретаря Кабмина, откуда осенью 2019 года в правительстве Алексея Гончарука он "перекочевал" на должность заместителя министра финансов. С должности он был уволен со всем правительством Гончарука. На самом деле, как утверждают источники в правительстве, вопрос смены главы Госаудитслужбы Кабмином просто стоял "в очереди".

Вызовом для Плиса станет решение "дилеммы большого строительства". Его предшественник Игорь Буграк начал весьма опасную игру в отношении рынка дорожного строительства. В частности, накануне его увольнения с должности Госаудитслужба приказала разорвать сразу два крупных контракта с представительством турецкой компании Onur – ООО "Онур Конструкцион Интернешнл". Причинами для расторжения договоров с "Онур" стали незначительные неточности в документах, которые не повлияли на качество заявки и способность компании выполнить подрядные работы. Теперь результаты тендера придется отменять, торги проводить еще раз, потеряв более месяца на подготовку новой документации и организацию закупки.

Решение офиса финансового контроля в офисе Президента в буквальном смысле восприняли как "черную метку" проекта "Большое строительство". Не секрет, что именно Onur является подрядчиком одного из флагманских проектов инициативы Зеленского – строительства нового моста через Днепр в Запорожье, а также целого ряда других знаковых объектов, реализации которых ждут водители и перевозчики по всей Украине. А продолжение работы Onur в Украине турецкой стороне гарантировал лично Президент Владимир Зеленский.

Сегодня Геннадий Плис фактически оказался на распутье. С одной стороны, в случае обжалования решений своего предшественника в суде, ему придется защищать позиции Госаудитслужбы. С другой стороны, если окажется, что действия Буграка были политически или финансово мотивированы – решение придется отменить.

По неофициальной информации, несмотря на целый ряд репутационных рисков, Плис готов сделать выбор в пользу первого варианта, поскольку он получит больше общественного одобрения и при этом не вызовет вопросов относительно политической мотивации.

Но последствия понятны – стратегические договоренности Зеленского о расширении сотрудничества с турецкими инвесторами почти наверняка канут в Лету, а международные партнеры, которые следят за развитием ситуации вокруг автодорожной отрасли, в очередной раз задумаются, стоит ли увеличивать финансирование проектов в Украине.

В конце концов, зная в подробностях про финансово-коррупционный шлейф Плиса, легко допустить, что его решение о давлении на бизнес будут руководствоваться не только профессиональным видением ситуации, но и определенными финансовыми аргументами от конкурентов "Онур" из низшей лиги.