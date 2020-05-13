"Автомагистраль-Юг" на большинстве объектов "Большого строительства" работает с опережением графика

Крупнейшая украинская автодорожная компания "Автомагистраль-Юг" по итогам первых месяцев реализации президентского проекта "Большая стройка" вышла на рекордные темпы выполнения работ.

Об этом сообщил генеральный директор компании Николай Тимофеев.

"Ремонтные и строительные работы проводим на 32 объектах в 10 областях страны: Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Сумской и Харьковской. На некоторых объектах работаем почти круглосуточно! Задействована вся наша большая команда - почти 3 тыс. сотрудников и более 1 500 единиц дорожно-строительной техники. Почти на полную мощность работают 18 производственных баз - 13 асфальтобетонных заводов и 5 установок по изготовлению укрепленных вяжущим щебеночных смесей. И мы уже готовы отчитаться о значительных результатах - "Автомагистраль-Юг" установила первый в этом году рекорд. За 2 месяца наши заводы выпустили более 320 000 тонн асфальтобетонных смесей - больше, чем когда-либо в период март-апрель. Также произведено 150 000 тонн укрепленных щебеночных смесей", - отметил Тимофеев.

По словам главы дорожного гиганта, украинские компании доказали, что имеют достаточное количество техники и квалифицированных кадров для того, чтобы выполнить весь запроектированный объем работ.

"В планах Президента - восстановить более 4 тыс. км автодорог в этом году. Крупные национальные дорожные компании доказали, что готовы реализовать этот план собственными ресурсами. И это, конечно, вызывает "беспокойство" определенной группы недобросовестных игроков рынка, экс-чиновников и медийщиков, которые планировали хорошо нажиться на государственном дорожном финансировании. Поэтому сейчас они запустили кампанию по дискредитации крупнейших украинских подрядчиков. Прибегают к откровенной манипуляции и лжи. Придумали фейк, якобы "Укравтодор" завышает цены почти наполовину и не допускает к конкурсам малоизвестные компании без опыта. Как наиболее яркий пример приводили крупные тендеры в Сумской области, часть из которых в марте выиграла в основном в прошлом году неизвестная компания. Сначала эту компанию не допускали к конкурсу, но она пожаловалась в Антимонопольный комитет Украины. Демпинговала и выиграла. И вот финал истории, которую так рекламировали оппоненты "Укравтодора": компания отказалась от участия во всех сумских проектах. Чтобы не срывать программу "Большого строительства", "Автомагистраль-Юг" согласилась реализовать эти проекты. Ведь наше ценовое предложение было вторым. То есть, вся теория о том, что непонятные компании, без истории и опыта - это очень хорошо, потому что они готовы снижать цену - оказалась полностью фальшивой. Еще один фейк, который только что появился - якобы мы и другие крупные компании не имеют необходимого количества персонала и техники и фальсифицирует тендерную документацию. Это уже финиш. У нас официально трудоустроены более 2,5 тыс. сотрудников, получают "белую" зарплату. Одну из самых высоких в отрасли. Это очень легко проверить. Мы системно поддерживаем наши учреждения профильного образования и предоставляем первые рабочие места выпускникам, делаем из них настоящих специалистов. Мы за 15 лет сдали все объекты! И готовы отвечать за качество каждого! Но несмотря на все факты оппоненты за деньги распространяют в Интернете эту ложь", - сказал Тимофеев.

Напомним, руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков заявил, что источниками недостоверной информации о "картеле в дорожной отрасли" является интернет-ресурс "Наші гроші", представители общественной организации "Лига антитраста" и верхушка Всеукраинской дорожной ассоциации, входящие в сферу влияния бизнесмена Араика Амирханяна. "Последний имеет группу влияния из нескольких компаний, которые в основном зарабатывают на блокировании тендеров", - отметил Кубраков.