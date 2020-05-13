Фракция ОПЗЖ покинула Раду в знак протеста против Шмыгаля, отказавшегося праздновать День Победы

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко пояснил, что парламентская фракция ОПЗЖ покинула зал заседания Рады перед началом выступления премьер-министра Дениса Шмыгаля в знак протеста против его отказа праздновать День Победы на государственном уровне.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Мы демонстративно вышли из зала парламента после того, как было анонсировано выступление премьер-министра, потому что считаем недопустимой его позицию не праздновать 9 мая как государственный праздник в нашей стране. День Победы в Великой Отечественной войне – является святым днем ​​для миллионов украинцев. И такое пренебрежительное отношение главы правительства – это безобразие. Такого премьер-министра мы слушать не будем", – подчеркнул сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Он акцентировал, что такое отношение главы Кабинета Министров к подвигу миллионов украинцев – это не просто позор, это какие-то античеловеческие вещи.

"Поколение фронтовиков совершили невероятный подвиг и принесли мир на украинскую землю. Затем они отстроили страну. Подняли из пепла украинские города и села, запустили промышленность. Построили школы и больницы, заводы и фабрики, которые и сегодня продолжают работать. На передовые позиции вышла наука. А что делает сегодня украинская власть? Рассказывает о 500 тыс. рабочих мест, которые у нее, как и все остальное, есть только на бумаге. Продает землю и предприятия, закрывает заводы и больницы, увольняет врачей и учителей, отбирает социальные льготы у ветеранов и детей войны. И шестой год не находит политической воли, чтобы прекратить конфликт на Донбассе", – отметил Юрий Бойко.

"Мы наследники победителей, героев, спасших мир от фашизма. И то, что миллионы людей праздновали День Победы, означает, что украинский народ это знает и помнит. Наша партия продолжит борьбу за сохранение истинной истории Украины и украинского народа. За права ветеранов и всех граждан Украины. За мир и развитие нашей страны", – резюмировал Юрий Бойко.