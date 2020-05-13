подписаться на рассылку
26.6 27
28.65 29.25
˟
13 мая 2020, среда, 15:42 558
Верховная Рада и партии 2020-05-13T16:30:03+03:00
Українські Новини
Фракция ОПЗЖ покинула Раду в знак протеста против Шмыгаля, отказавшегося праздновать День Победы

Фракция ОПЗЖ покинула Раду в знак протеста против Шмыгаля, отказавшегося праздновать День Победы

Сергей Паламаренко
Кабмин, День Победы, Юрий Бойко, ОПЗЖ, Денис Шмыгаль
Юрий Бойко. Фото: zаgittya.com.uа
Юрий Бойко. Фото: zаgittya.com.uа

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко пояснил, что парламентская фракция ОПЗЖ покинула зал заседания Рады перед началом выступления премьер-министра Дениса Шмыгаля в знак протеста против его отказа праздновать День Победы на государственном уровне.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Мы демонстративно вышли из зала парламента после того, как было анонсировано выступление премьер-министра, потому что считаем недопустимой его позицию не праздновать 9 мая как государственный праздник в нашей стране. День Победы в Великой Отечественной войне – является святым днем ​​для миллионов украинцев. И такое пренебрежительное отношение главы правительства – это безобразие. Такого премьер-министра мы слушать не будем", – подчеркнул сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Он акцентировал, что такое отношение главы Кабинета Министров к подвигу миллионов украинцев – это не просто позор, это какие-то античеловеческие вещи.

"Поколение фронтовиков совершили невероятный подвиг и принесли мир на украинскую землю. Затем они отстроили страну. Подняли из пепла украинские города и села, запустили промышленность. Построили школы и больницы, заводы и фабрики, которые и сегодня продолжают работать. На передовые позиции вышла наука. А что делает сегодня украинская власть? Рассказывает о 500 тыс. рабочих мест, которые у нее, как и все остальное, есть только на бумаге. Продает землю и предприятия, закрывает заводы и больницы, увольняет врачей и учителей, отбирает социальные льготы у ветеранов и детей войны. И шестой год не находит политической воли, чтобы прекратить конфликт на Донбассе", – отметил Юрий Бойко.

"Мы наследники победителей, героев, спасших мир от фашизма. И то, что миллионы людей праздновали День Победы, означает, что украинский народ это знает и помнит. Наша партия продолжит борьбу за сохранение истинной истории Украины и украинского народа. За права ветеранов и всех граждан Украины. За мир и развитие нашей страны", – резюмировал Юрий Бойко.

Больше новостей о: Кабмин День Победы Юрий Бойко ОПЗЖ Денис Шмыгаль

Фото дня: Крещатик заполонили автобусы, перевозчик...
9 Мая 2020 года "Интер" стал абсолютным лидером ук...
Власть заигралась с разрешениями и запретами, — Бо...
Бойко, Медведчук и Левочкин спели "День Победы" во...
Таксистам разрешили ездить по полосе для автобусов и троллейбусов
Рада приняла "антиколомойский" банковский закон, который просил МВФ
Новости
Сотрудник УГО схватил за руку журналиста, снимавшего кортеж Зеленского 16:38
В Украине началась третья фаза клинических испытаний лекарства "Амизон" в противодействие COVID-19, - "Фармак" 16:34
Временный глава Офиса финансового контроля Геннадий Плис может провалить испытательный срок, — СМИ 16:32
Степанов считает, что в 2021 году на медицину нужно тратить 6% от ВВП 16:25
Должностные лица МВД и Госмиграции подозревают к утечке персональных данных в Telegram-канал 16:21
больше новостей
Доллар по 30 - оптимистичный сценарий, - экономист 05:50
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ 18:34
Бензин на украинских АЗС продолжает дешеветь, с начала года цены обвалились почти на 20%, - АМКУ 20:58
больше новостей
Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины 22:26
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Средневзвешенную стоимость электроэнергии "Энергоатома" нужно повысить на 58%, - Буславец 20:38
Парки и скверы закрывали ради психологического эффекта, — замминистра здравоохранения 16:53
больше новостей
У Зеленского хотят обложить граждан новым налогом – "культурным сбором"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok