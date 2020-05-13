Советник Венедиктовой заблокировал расследование дел "тендерного тролля" Амирханяна, - СМИ

Старший советник Генерального прокурора Ирины Венедиктовой Александр Ватутин давал распоряжения подчиненным прокурорам не совершать никаких действий в отношении скандального предпринимателя Араика Амирханяна и его компаний, которые известны на рынке дорожных закупок как "тендерные тролли". В результате целый ряд судебных и следственных процессов, которые ведут СБУ и Нацполиция могут оказаться замороженными, пишет издание "Дело".

По данным издания, Ватутин координирует деятельность Анатолия Коваленко, начальника управления надзора за соблюдением законодательства в органах ГНС, которого замгенпрокурора Виктор Трепак около трех месяцев назад назначил старшим группы прокуроров по делам Амирханяна. Только с начала года "троллями" Амирханяна и его "коллег" было заблокировано тендеров на сумму порядка 9 млрд. грн.

Журналисты отмечают, что на сегодняшний день против компаний Араика Амирханяна и его компаний Службой безопасности, Нацполицией и Национальным антикоррупционным бюро открыто порядка 15 уголовных производств. Однако Офис Генерального прокурора, похоже, намерен самоустраниться от дел Амирханяна. "Соответствующее распоряжение, как выяснилось, дал Анатолию Коваленко тот самый советник Венедиктовой Александр Ватутин. В результате Коваленко не совершил ни одного значимого процессуального действия, чтобы способствовать расследованию и фактически "слил" перспективы окончательно и бесповоротно завершить эпопею с тендерным троллингом Амирханяна", - говорится в материале.

В первую очередь под угрозой "слива" оказались производства №22019000000000346, №22020000000000057, которые расследует Главное следственное управление Службы безопасности Украины. Первое из этих дел касается фактического финансирования Амирханяном и его компаниями вооруженной агрессии против Украины путем уплаты налогов в России, а также сотрудничества с компаниями на территории оккупированного Крыма и контрабанды строительных материалов из России через подконтрольные семейству Амирханянов компании в стране-агрессоре (до 10 лет лишения свободы). Амирханяна уже задерживали по этому делу минувшим летом, но затем он снова вышел на свободу.

Второе производство касается организации компаниями СК "Дорлидер" и "Полтавабудцентр" совместно с должностными лицами ряда областных служб автодорог преступной схемы по завладению выделенными на строительство дорог деньгами госбюджета и международных финансовых организаций на 450 млн грн. Самая тяжелая из статей по этому делу также предусматривает наказание в виде 10 лет тюрьмы.

Как минимум пять дел по злоупотреблениям Амирханяна на сегодня уже находятся в судах и будут рассматриваться в течение ближайших нескольких месяцев. Это уголовные производства об организации преступной группы, с целью нападений на конкурентов компаний Амирханяна, умышленное уклонение от уплаты налогов и легализация денег в особо крупном размере, умышленное нанесение телесных повреждений сотруднику налоговой инспекции, умышленное принуждение к выполнению договоров. Кроме того, в перечне также есть дела о мошенничестве при выполнении дорожных работ, сговор с Одесским территориальным управлением АМКУ, присвоение чужого имущества.