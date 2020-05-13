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13 мая 2020, среда, 14:28 704
Президент 2020-05-13T15:15:01+03:00
Українські Новини
Первый замглавы ОП Сергей Трофимов: Против меня готовится грязный "вброс" на тему ГАСИ

Первый замглавы ОП Сергей Трофимов: Против меня готовится грязный "вброс" на тему ГАСИ

Сергей Паламаренко
ГАСИ Украины, Сергей Трофимов, Офис Президента Украины, Строительная сфера
Сергей Трофимов. Фото: businessforecast.by
Сергей Трофимов. Фото: businessforecast.by

Первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов заявил, что против него готовится очередная информационная атака и провокация, связанная с ликвидацией Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Об этом сообщило интернет-издание "Левый берег", ссылаясь на интервью Трофимова в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

Рассказывая о том, что против него сейчас очень много фейков, Трофимов отметил: "Может быть это чей-то заказ, или какая-то спланированная акция. В силу того, что я все чаще стал мелькать, меня приписывают к каким-то фейкам и манипуляциям, то "Велюр", то мэр Черкасс, сейчас мне активно хотят приписать "схемы" в ГАСИ, которые наша власть по инициативе Президента уже ликвидируют этот рассадник коррупции в строительной сфере".

Трофимов также заявил, что у него есть информация, что "готовят какой-то новый вброс грязи по этому поводу. Но зря тратят деньги. Это уже вопрос принципиальный. Мы дожмем (ликвидацию ГАСИ и связанные с ней коррупционные схемы). Это будет успешный кейс по борьбе с коррупцией".

Напомним, Сергей Трофимов был назначен первым заместителем главы Офиса Президента 21 мая 2019 года. Родом из Запорожья, закончил Запорожский строительный техникум и Бизнес-школу "Международный институт менеджмента". До победы Зеленского на президентских выборах Трофимов с 2005 года работал в ООО "Студия Квартал 95". С 2007 по 2019 годы – был исполнительным продюсером студии. Во время избирательной кампании в штабе Зеленского возглавлял неформальную группу "Квартал". В настоящее время в Офисе Президента отвечает за региональную политику.

Напомним, в марте Президент Владимир Зеленский заявил о ликвидации ГАСИ и создание на ее базе 3 госорганов на смену: Государственной сервисной службы градостроительства для выполнения регистрационных функций в области строительства; Государственного агентства техрегулирования и Госинспекции градостроительства.

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