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13 мая 2020, среда, 11:11 676
Силовые структуры 2020-05-13T11:45:01+03:00
Українські Новини
Россиянину светит 12 лет тюрьмы за разбойные нападения на киевские аптеки и кредитные учреждения, - Крищенко

Россиянину светит 12 лет тюрьмы за разбойные нападения на киевские аптеки и кредитные учреждения, - Крищенко

Ирина Дорофейчук
Задержание, Грабеж, Разбой, Крищенко, Нацполиция
Задержание грабителя. Фото: НПУ
Задержание грабителя. Фото: НПУ

Гражданину России, который грабил аптеки и кредитные учреждения в Киеве, грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Он заявил, что подозреваемый арестован под залог 168 тыс. грн и подозревается в не менее пяти эпизодах. Мужчина врывался в помещения, распылял слезоточивый газ, забирал выручку из кассы и скрывался с места происшествия. По такой схеме он ограбил аптеку на улице Бажовой и учреждение по выдаче кредитных средств на улице Андрея Малышко в Дарницком районе, откуда вынес почти 40 тысяч гривен.

По словам Андрея Крищенко, личность злоумышленника была установлена после изучения записей с камер видеонаблюдения и допросов потерпевших и свидетелей. Грабителя задержали в порядке статьи 208 УК Украины во время попытки ограбить аптеку на улице Миропольской. Им оказался гражданин РФ 1985 года рождения, который проживает в Чернигове.

"Во время поверхностного осмотра мы обнаружили и изъяли у него около 1000 гривен, которую он успел забрать из кассы аптеки. Перед каждым преступлением он приезжал из Чернигова, где в последнее время жил с семьей, арендовал жилье в городе Бровары и выезжал на "охоту" в столицу", - сообщил Андрей Крищенко.

По данному факту начато досудебное расследование уголовных производств по ч.3 ст.187 (разбой), ч.3 ст.15 и за ч.3 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

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