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  • В Святогорской лавре, где на Пасху прошло массовое богослужение, нет ни одного зараженного коронавирусом, - Донецкая ОГА
13 мая 2020, среда, 10:39 90
Общество 2020-05-13T11:00:03+03:00
Українські Новини
В Святогорской лавре, где на Пасху прошло массовое богослужение, нет ни одного зараженного коронавирусом, - До

В Святогорской лавре, где на Пасху прошло массовое богослужение, нет ни одного зараженного коронавирусом, - Донецкая ОГА

Татьяна Зотова
Пасха, Религия, Богослужение, Коронавирус, Святогорская Лавра
Святогорская лавра на Пасху.. Скриншот трансляции в YouTube
Святогорская лавра на Пасху.. Скриншот трансляции в YouTube

В Святогорской Свято-Успенской лавре, где были зафиксированы нарушения во время Пасхальной службы, нет ни одного случая коронавируса. Об этом рассказал начальник отдела стратегического развития здравоохранения в Донецкой ОГА Александр Педенко во время брифинга, информирует портал strana.ua.

"Святогорская лавра на слуху, но Пасха уже три недели как прошла, и никаких заболеваний Covid-19 там не регистрировалось... Лавра закрыта для посещения, насколько мне известно. Я уже говорил и повторю, что ни одного вызова из лавры от находящихся там мирян, от служителей лавры не получали ни мобильные бригады, ни медицинские учреждения Славянска. Не было ни подозрений, ничего", - сказал Педенко.

По его словам, единственный случай коронавируса в Святогорске был зафиксирован после 1 мая, через две недели после Пасхальных праздников, потому к богослужению на Пасху в Святогорской лавре он не имеет никакого отношения.

"Я считаю, что нужно поставить точку и тему со Святогорской лаврой закрыть, там все в порядке. Они придерживаются карантинных условий, и лавра не работает. И источником заболевания наша лавра не является", - добавил Педенко.

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