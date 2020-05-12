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12 мая 2020, вторник, 19:16 1805 Документ
Верховная Рада и партии 2020-05-12T20:15:02+03:00
Українські Новини
Нардеп от "Евросолидарности" Бондарь намерен взять на поруки подозреваемого в умышленном убийстве

Нардеп от "Евросолидарности" Бондарь намерен взять на поруки подозреваемого в умышленном убийстве

Ирина Дорофейчук
Умышленное убийство, Михаил Бондарь, Евросолидарность, Давид Николаев, Незаконная добыча янтаря
Михаил Бондарь. Фото:
Михаил Бондарь. Фото: "Прямой"

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондарь изъявил желание взять на поруки человека, которого Служба безопасности Украины подозревает в совершении умышленного убийства. Речь о "разборках" копателей янтаря в Ровно, один из которых "заказал" другого. 

Об этом свидетельствуют документы, которые оказались в распоряжении интернет-издания "Страна.ua"

По данным СБУ, подозреваемый Давид Николаев решил заказать убийство жителя Ровно - как говорится в решении суда, на фоне совместной деятельности по незаконной вырубке леса и добыче янтаря.

Николаев нашел исполнителя преступления и передал ему ручную гранату. Но тот уже "сдал" заказчика правоохранителям. Поэтому убийство инсценировали, чтобы 11 февраля задержать заказчика и организатора преступления.

25 марта Шевченковский районный суд г. Киева продлил меру пресечения Николаеву на 60 дней - содержание под стражей. Но во время обжалования этого решения в апелляции за подозреваемого в убийстве вступился нардеп Бондарь.

Он подал ходатайство в Киевский апелляционный суд, в котором заявил, что Николаев характеризуется всеми только положительно. Кроме того, ему необходимо лечение, поскольку подозреваемый - без 5 минут инвалид.

Поэтому нардеп от "Европейской солидарности" предложил выпустить Николаева под личное обязательство и поручился за него.

Ранее СМИ разбирались, объявят ли подозрение в убийстве Сергею Стерненко, который 2 года тому убил человека в Одессе.

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