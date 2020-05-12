Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ

Металлургические предприятия компании "Интерпайп" (собственник Виктор Пинчук), а также компании "АрселорМиттал Кривой Рог" (владелец Лакшми Миттал) не приняли участие в торгах "Энергоатома", на коорых цена атомной электроэнергии снизилась на 25% до 1,05 грн за кВт час.

Об этом сообщило интерент-издание "Обозреватель".

Согласно информации Украинской энергетической биржи (УЭБ), покупателями электроэнергии "Энергоатома" стали компании: "УкрГазРесурс", "Мартин Трейд", "Онк-Груп", "Павер Инжиниринг", Лтк "Электрум", "Жоэк", "Эру Трейдинг", "Харьковэнергосбыт", "Львовэнергосбыт".

"Энергоатому" удалось реализовать 55,296 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки по цене 1057,85 грн/МВт-ч, что на 24,5% ниже стартовой (1 400 грн/МВт-ч), сообщается на сайте УЭБ. Всего к продаже было предложено 192 тыс. МВт-ч.

Напомним, ранее компании "Интерпайп" и "АрселорМиттал Кривой Рог" заявляли о том, что тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий в Украине якобы выше, чем в странах Европы.

При этом временно и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец опровергла это заявление и сообщила, что сейчас промышленность покупает электроэнергию дешевле, чем она стоила в 2018-2019 годах.