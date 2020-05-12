подписаться на рассылку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ
12 мая 2020, вторник, 18:34 1495
Экономика 2020-05-12T18:35:01+03:00
Українські Новини
Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ

Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ

Ирина Дорофейчук
Электроэнергия, Энергоатом, Виктор Пинчук, АрселорМиттал Кривой Рог, Интерпайп, Лакшми Миттал
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: Украинское Фото
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: Украинское Фото

Металлургические предприятия компании "Интерпайп" (собственник Виктор Пинчук), а также компании "АрселорМиттал Кривой Рог" (владелец Лакшми Миттал) не приняли участие в торгах "Энергоатома", на коорых цена атомной электроэнергии снизилась на 25% до 1,05 грн за кВт час.

Об этом сообщило интерент-издание "Обозреватель".

Согласно информации Украинской энергетической биржи (УЭБ), покупателями электроэнергии "Энергоатома" стали компании: "УкрГазРесурс", "Мартин Трейд", "Онк-Груп", "Павер Инжиниринг", Лтк "Электрум", "Жоэк", "Эру Трейдинг", "Харьковэнергосбыт", "Львовэнергосбыт".

"Энергоатому" удалось реализовать 55,296 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки по цене 1057,85 грн/МВт-ч, что на 24,5% ниже стартовой (1 400 грн/МВт-ч), сообщается на сайте УЭБ. Всего к продаже было предложено 192 тыс. МВт-ч.

Напомним, ранее компании "Интерпайп" и "АрселорМиттал Кривой Рог" заявляли о том, что тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий в Украине якобы выше, чем в странах Европы.

При этом временно и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец опровергла это заявление и сообщила, что сейчас промышленность покупает электроэнергию дешевле, чем она стоила в 2018-2019 годах.

Больше новостей о: Электроэнергия Энергоатом Виктор Пинчук АрселорМиттал Кривой Рог Интерпайп Лакшми Миттал

Показатели Covid-19 позволяют рассматривать смягчение карантина, – Зеленский
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения
Новости
Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ 18:34
На Ивано-Франковскую область обрушилась пылевая буря: произошло ДТП 18:21
С первого июля Ryanair возобновит часть рейсов 18:11
Приложение для контроля самоизоляции "Дій вдома" установили 28,5 тыс человек 18:07
Юбилейный "Книжный Арсенал" в очередной раз перенесли 17:54
больше новостей
Доллар по 30 - оптимистичный сценарий, - экономист 05:50
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Пенсии повысят в среднем на 280 гривен: как вычислить надбавку самому по формуле 05:30 Инфографика
Улицы Одессы 11 мая Фото:
Толпы людей без масок в кафе и у моря: как прошел первый день ослабления карантина в Одессе 21:09
больше новостей
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины 22:26
Бывший активист Азова рассказал, как финансируется Нацкорпус: стоимость акции - 3 миллиона 18:38
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Утверждение о "дешевой" атомной генерации является мифом, - Ольга Буславець 13:58
больше новостей
В Минобразования назвали ориентировочные даты ВНО-2020
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok