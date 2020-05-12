Правоохранители игнорируют решения судов по делу Байдена, – Шокин обратился к Президенту

Государственное бюро расследований (ГБР) и Офис генерального прокурора не выполнили ряд решений украинских судов относительно заявления бывшего генпрокурора Виктора Шокина о преступлении.

Об этом сообщил адвокат экс-генпрокурора Александр Телешецкий во время сегодняшней онлайн-конференции в "Интерфакс-Украина".

Он сообщил, что экс-генпрокурор подготовил обращение к Президенту Украины Владимира Зеленского как гаранту Конституции.

"ГБР и Офис генерального прокурора не выполнили ряд решений украинских судов относительно заявления Виктора Шокина о преступлении. Напомню, касаются эти решения вице-президента США Джозефа Байдена. В связи с этим, Шокин подготовил обращение к Президенту Украины Владимира Зеленского с просьбой обеспечить защиту его законных прав и интересов как гражданина Украины в этом уголовном производстве и привлечь виновных лиц к установленной законом юридической ответственности за систематическое невыполнение судебных решений по уголовным производствах по его заявлениями", – отметил Телешецкий.

Адвокат напомнил, что еще 28 января 2020 года Шокин обратился в ГБР с заявлением о совершении в отношении него уголовного преступления.

"В своем заявлении он изложил обстоятельства давления на него, как Генерального прокурора Украины, со стороны тогдашнего вице-президента США Джозефа Байдена. Давление оказывалось в связи с расследованием Генеральной прокуратурой Украины ряда тяжких преступлений, совершенных экс-министром экологии Украины Николай Злочевский и руководителями компании Burisma Holding Limited (Кипр). В состав Совета директоров компании с 2014 по 2019 годы, в частности, входил Хантер Байден, сын Джозефа Байдена", – сказал Телешецкий.

По его словам, за почти 3 месяца существования этого уголовного производства Виктор Шокин многократно обращался к следователям ГБР и прокурорам Офиса генпрокурора, а также лично к руководителям этих правоохранительных органов, с ходатайствами о его допросе в качестве потерпевшего. Вместе с тем, ни одно из них не было удовлетворено, так же, как не был выполнен ряд решений судов, последнее из которых датировано 21 апреля этого года.

"Такая преступная избирательность в поведении некоторых должностных лиц ГБР откровенно свидетельствует об их предвзятость и желание противоправно "вывести"» Байдена из уголовного производства, обоснованно возбужденого в отношении его самого. В общем, по уголовному делу, за почти 3 месяца следователем и прокурором не проведено ни одного следственного или иного процессуального действия. И я убежден, что это является результатом их умышленного, согласованного, целенаправленного поведения", – подчеркнул Телешецкий.

Вместе с тем он напомнил, что в последнее время неоднократно фиксировались факты совершения покушений на жизнь Шокина, в том числе попытка отравления ртутью, которая чуть не привела к его гибели в прошлом году. Это преступление является предметом расследования правоохранительными органами Греции.

Адвокат потребовал предоставить охрану Виктору Шокину.

"Мы, посредством публичного мероприятия, обращаемся к правоохранительным органам и просим адекватно отреагировать на те случаи и обстоятельства, свидетельствующие об объективной наличие угрозы его жизни – учитывая те заявления, которые он делал и делает, в том числе в уголовном производстве по его заявлению в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, а также в связи с расследованием в 2015-2016 годах в отношении компании Burisma", – резюмировал Телешецкий.