ФИФА опровергает расследование L’illustr’e в отношении Павелко

Издание The Washington Post опубликовало данные расследования высказанных обвинений в адрес президента УАФ Андрея Павелко со стороны швейцарского журналиста Арно Беды на страницах L’illustr’e.

Накануне, швейцарский журналист в своем материале для L’illustre утверждал, что ФИФА якобы проводило следствие против президента УАФ Андрея Павелко по причине "подозрений в растрате денежных средств и коррупции".

Однако, ФИФА эту информацию опровергла, о чем сообщает The Washington Post.

"В заявлении ФИФА говорится, что Павелко покинул дисциплинарный комитет в середине февраля. В то время он проходил отдельное расследование этики ФИФА, не связанное с финансовыми вопросами", - пишет The Washington Post.

По итогам этого расследования с Павелко была заключена сделка, согласно которой он заплатил штраф. Соответствующая санкция к нему была применена из-за поддержки хорватских футболистов во время во ЧМ-2018.

"Это расследование этики было начато в августе 2018 года из-за "публичной критики решения ФИФА", принятого его тогдашними коллегами по дисциплинарному комитету ФИФА несколькими неделями ранее на чемпионате мира.

Павелко возражал против решения ФИФА, которое предупредило защитника Хорватии Домагоя Виду за комментарии в видео, выпущенном онлайн после победы над хозяином чемпионата мира по футболу в четвертьфинале. Вида положительно отзывался об Украине, где играл за киевское "Динамо", - уточняет The Washington Post

"(Павелко) согласился заплатить штраф в размере 10 000 швейцарских франков ($ 10 300) за свое поведение, и это единственный предмет подписанного с ним соглашения о признании вины", - сообщили в ФИФА, заявление которой цитирует The Washington Post.

Напомним, в время ЧМ-2018 Павелко публично поддержки хорватских футболистов Виду и Вукоевича, когда те были наказаны ФИФА (один штрафом, а другой - предупреждением) за высказывание "Слава Украине".

Также напомним, что Арно Беда, ставший автором очередной порции дезинформации, ранее сообщал, что президент УАФ якобы потратил около 4 млн евро УЕФА на строительство завода по производству искусственного футбольного покрытия.

В УЕФА позже эту информацию тоже официально опровергли, заявив, что на украинский завод не было потрачено ни единого евро из средств их целевого финансирования нужд украинского футбола.