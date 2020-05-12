подписаться на рассылку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • Алексей Кавылин инициировал сбор лучших практик дистанционного обучения для создания образовательной online программы
12 мая 2020, вторник, 10:31 625
Общество 2020-05-12T11:30:03+03:00
Українські Новини
Алексей Кавылин инициировал сбор лучших практик дистанционного обучения для создания образовательной online пр

Алексей Кавылин инициировал сбор лучших практик дистанционного обучения для создания образовательной online программы

Татьяна Зотова
Образование, Наука, Обучение, логистика, Кавылин
Алексей Кавылин. Фото: fakty.com.ua
Алексей Кавылин. Фото: fakty.com.ua

Алексей Кавылин (создатель Академия online) инициировал сбор лучших методик и практик дистанционного обучения для создания эффективной образовательной online программы. Об этом говорится на сайте академии (создан под проект), а также разъяснено ее лидером в комментариях, предоставленных Українським новинам.

"Мир уже не будет прежним, поэтому нужны новые услуги, новые цены и новые возможности логистики. Работать нужно над реализацией антикризисного плана и это важно. В авангарде обязаны быть специалисты по обучению, которые принимая вызов времени, помогут молодежи и взрослым людям подготовиться к "новой реальности". Мы в Академия online убеждены, что должны принять участие в адаптации общества к послековидной эре", - говорит он.

Алексей Кавылин сообщил, что любой желающий может выслать свои предложения на сайт академии, заполнив специальную форму. Прием информации будет проходить до конца мая 2020 года.

"Наша инициатива глобальная, в ее реализации может принять участие каждый - учители, эксперты, специалисты в своих отраслях, родители. Все, кому важно развитие общества. Мы будем собирать информацию до конца мая. После этого начнем ее обобщение", - сообщил основатель Академия online.

Также он призвал потенциальных участников инициативы распространять о ней информацию в интернете.

"Если это будет кому-то полезно, прошу написать о Вашем примере в соцсетях с хэштегом #TogetherAtHome. Пусть это станет дополнительным стимулом для других принять участие в нашей программе и помочь людям обрести новые и эффективные знания", - отметил он.

Алексей Кавылин уточнил, что экспертный совет академии готов принимать и изучать опыт любых сфер, например, IT, маркетинг, точные и естественные науки, лидерство, социология.

Он отметил, что собранная информация будет не только обобщена. Одна из ключевых задач - выработать способы ее подачи, учитывая особенности и интересы разных возрастных групп.

"Недостаточно просто собрать знания. Их необходимо качественно упаковать, сделав привлекательными и понятными. Мы обязаны принимать, что мотивация школьника и взрослого человека отличается. Только, учитывая такие нюансы, мы стимулируем людей учиться новому", - рассказал создатель Академия online. 

Результаты по обобщению опыта и выработке единой образовательной программы будут опубликованы на сайтах академии - основном и лендинге, специально, созданном под инициативу.

Больше новостей о: Образование Наука Обучение логистика Кавылин

Пандемия коронавируса снизит эффективность системы...
Нет лаборатории: Украинские ученые отвергли предло...
С сентября парковать свой автомобиль в запрещенных...
Учимся на карантине. Советы по обучению дома с Goo...
В Украине второй день подряд снижается количество новых зараженных коронавирусом
Сегодня 62-й день карантина. До его окончания осталось 10 дней
Новости
Котировки акций МХП повысились с 4 по 7 мая на 0,3% до $6 11:20
После длинных выходных рубль незначительно упал. Курс российской нацвалюты на 12 мая 11:11
Деградация доверия к полиции: члены правоохранительного комитета ВР раскритиковали бездействие руководства Нацполиции по делу Шевцова 10:59
ФИФА опровергает расследование L’illustr’e в отношении Павелко 10:44
В киевских обменниках подорожал доллар. Почем можно купить валюту 12 мая 10:44
больше новостей
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
С понедельника открываются парикмахерские и салоны красоты: требования безопасности 12:30 Инфографика
Доллар по 30 - оптимистичный сценарий, - экономист 05:50
Пенсии повысят в среднем на 280 гривен: как вычислить надбавку самому по формуле 05:30 Инфографика
больше новостей
Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины 22:26
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД, - посольство Великобритании 12:00
Бывший активист Азова рассказал, как финансируется Нацкорпус: стоимость акции - 3 миллиона 18:38
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
больше новостей
Карантин будет продлен после 22 мая, — Шмыгаль
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok