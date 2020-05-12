Алексей Кавылин инициировал сбор лучших практик дистанционного обучения для создания образовательной online программы

Алексей Кавылин (создатель Академия online) инициировал сбор лучших методик и практик дистанционного обучения для создания эффективной образовательной online программы. Об этом говорится на сайте академии (создан под проект), а также разъяснено ее лидером в комментариях, предоставленных Українським новинам.

"Мир уже не будет прежним, поэтому нужны новые услуги, новые цены и новые возможности логистики. Работать нужно над реализацией антикризисного плана и это важно. В авангарде обязаны быть специалисты по обучению, которые принимая вызов времени, помогут молодежи и взрослым людям подготовиться к "новой реальности". Мы в Академия online убеждены, что должны принять участие в адаптации общества к послековидной эре", - говорит он.

Алексей Кавылин сообщил, что любой желающий может выслать свои предложения на сайт академии, заполнив специальную форму. Прием информации будет проходить до конца мая 2020 года.

"Наша инициатива глобальная, в ее реализации может принять участие каждый - учители, эксперты, специалисты в своих отраслях, родители. Все, кому важно развитие общества. Мы будем собирать информацию до конца мая. После этого начнем ее обобщение", - сообщил основатель Академия online.

Также он призвал потенциальных участников инициативы распространять о ней информацию в интернете.

"Если это будет кому-то полезно, прошу написать о Вашем примере в соцсетях с хэштегом #TogetherAtHome. Пусть это станет дополнительным стимулом для других принять участие в нашей программе и помочь людям обрести новые и эффективные знания", - отметил он.

Алексей Кавылин уточнил, что экспертный совет академии готов принимать и изучать опыт любых сфер, например, IT, маркетинг, точные и естественные науки, лидерство, социология.

Он отметил, что собранная информация будет не только обобщена. Одна из ключевых задач - выработать способы ее подачи, учитывая особенности и интересы разных возрастных групп.

"Недостаточно просто собрать знания. Их необходимо качественно упаковать, сделав привлекательными и понятными. Мы обязаны принимать, что мотивация школьника и взрослого человека отличается. Только, учитывая такие нюансы, мы стимулируем людей учиться новому", - рассказал создатель Академия online.

Результаты по обобщению опыта и выработке единой образовательной программы будут опубликованы на сайтах академии - основном и лендинге, специально, созданном под инициативу.